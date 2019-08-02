سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1 أغسطس 2019

استقر سعر الدولار في مصر، الخميس، أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة في مصر ليسجل متوسط سعر الشراء 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنوك مصر وعودة وقناة السويس ومصر إيران للتنمية والشركة المصرفية العربية وبيريوس والبركة والأهلي اليوناني وبلوم والمصري الخليجي.

وتراجع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي قرشا واحدا ولكن يظل مسجلا أعلى سعر للدولار الأمريكي بيعا وشراء ليبلغ للشراء 16.55 جنيه والبيع 16.64جنيه.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، ليسجل 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك الإسكندرية مسجلا أقل سعر للدولار في البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان والمصري لتنمية الصادرات والمصرف المتحد والعربي الأفريقي 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع.

وعالميا، ارتفع سعر صرف الدولار، أمس الأربعاء بـ0,45% مقابل اليورو ليبلغ 1,1106 دولار لكل يورو. وكان مرتفعا بـ0,2% قبل إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض فائدته الرئيسية للإقراض للمرة الأولى منذ 2008، على خلفية انتقادات متواصلة من دونالد ترامب واتهامات بعدم تحفيز الاقتصاد الأمريكي بالقدر الكافي.

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وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، نسبة فائدته لتتراوح بين 2 و2,25% وذلك بداعي "شكوك" تحوم حول الاقتصاد العالمي والضعف "المستمر للتضخم".

وعكس اتجاه الأسواق الناشئة، يشهد الدولار في مصر انخفاضا أمام قيمة العملة المحلية؛ حيث تراجع بمعدل 9% منذ بداية العام الحالي.

وتتوقع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يواصل الجنيه الارتفاع أمام العملة الأمريكية خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الصادرات غير النفطية التي حققت نموا ضئيلا لم يتعد 0.3% على أساس سنوي بالربع الأول من 2019.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، أن المعروض النقدي (ن2) في مصر ارتفع 11.85% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي.



وبلغ المعروض النقدي 3.864 تريليون جنيه مصري (234 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ارتفاعا من 3.797 تريليون جنيه في الشهر السابق. وزاد المعروض النقدي 11.65%.

بالنسبة لباقي العملات الأجنبية؛ فقد سجل متوسط سعر اليورو 18.29جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 18.56 جنيه، وبالنسبة لمتوسط سعر الجنيه الإسترليني فقد سجل 20.06 جنيه للشراء و20.37 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر الريال السعودي 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 54.28 جنيه للبيع، و54.68 جنيه للبيع.