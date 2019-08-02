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شكرا لقرائتكم خبر عن الشيكولاتة الداكنة تنتج شعورًا بالنشوة يشبه الحشيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من الباحثين اليوم أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام الشوكولاتة الداكنة هم أقل عرضة للاكتئاب.
ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استفسر العلماء من أكثر من 13000 شخص عن استهلاكهم من الشوكولاته وأعراض الاكتئاب.
ووجد الباحثون أن المتطوعين الذين أبلغوا عن تناول أي شوكولاتة داكنة كانوا أقل عرضة للإبلاغ عن أي علامات للاكتئاب.
واعترف باحثون في جامعة كوليدج لندن أنهم لم يتمكنوا من إثبات الاكتئاب في مكافحة الشوكولاتة وقال الخبراء إن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب.
ومع ذلك ، قالوا إن "الشوكولاتة" تحتوي على عدد من المكونات ذات التأثير النفساني - بما في ذلك "الأندامين"، التي تنتج شعورًا بالنشوة يشبه شعور تعاطى الحشيش.
تحتوي الشوكولاته الداكنة أيضًا على المزيد من مضادات الأكسدة ما يقلل من الالتهابات في الجسم - وهو رد فعل يعتقد بعض الخبراء أنه مرتبط بالاكتئاب.
ومع ذلك أقر الفريق أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يتناولون كميات أقل من الشوكولاتة لأن مزاجهم المنخفض يجعلهم يفقدون الاهتمام بتناول الحلويات.
ويؤثر الاكتئاب على أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وهو السبب الرئيسي العالمي للإعاقة.
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