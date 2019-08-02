شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب مختلفة هتسببلك ألم شديد فى الثدى.. منها الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عوامل وأسباب كثيرة تؤثر على صحة الثدى وتعرضه لتغيرات مختلفة سواء فى حجم الثدى أو لونه وشكله، وقد يعتقد البعض أن ألم الثدى والتغيرات التى تطرأ عليه علامة على إصابته بسرطان الثدى، ولكن هناك أسباب مختلفة لألم الثدى، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أسباب ألم الثدى المختلفة هى:

1: التغيرات التناسلية تسبب ألم الثدى ، قد يرتبط ذلك بالهرمونات ودورة الطمث ومع انقطاع الطمث أو الحمل قد تختفى هذه الأعراض.

2:نتيجة التغيرات التى تحدث فى قنوات نقل الحليب أو غدد افراز الحليب وتغيير حجم الثدى.

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3: فقد يؤثر عدم توازن الأحماض الدهنية داخل الخلايا على حساسية نسيج الثدي لتنظيم الهرمونات ويسبب ألم الثدى.

4:الاثار الجانبية لبعض الأدوية يسبب ألم الثدى وخصوصا الأدوية الهرمونية وبعض علاجات الهقم وحبوب منع الحمل.

5:قد يسبب كبر حجم الثدى ألم شديد فيه وفى المنطقة المحيطة به.

6:التعرض لجراحات الثدى تسبب ألم شديد به، وقد يستمر لفترات حتى تنتهى فترة النقاهة.