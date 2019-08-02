شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أضرار الملح الزائد على صحتك وهل يرفع ضغط الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الملح من الأشياء الأساسية التى نضيفها على الطعام، وبدونها لا نستطيع تذوق أى طعام، ولكن الإكثار من الملح فى الطعام يكون له أضرار صحية وتأثيرات على جسمنا بشكل سلبى، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أضرار الملح، وفقاً لموقع Unity Point.



اضرار الافراط فى تناول الملح

اعرف مقدار الزيادة الذى يجب الحذر منه عند تناول الملح

إن معظم الناس يستهلكون ما بين 9000 إلى 12000 ملليجرام من الصوديوم يوميًا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكمية الموصى بها، وتوصى المنظمات الصحية بأن تظل مستويات الملح عند نسبة

2.300 ملليجرام كحد أقصى، ويفضل أن تقل النسبة عن 1500 ملليجرام، خاصة للبالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم.

اضرار الملح الزائد فى الطعامارتفاع ضغط الدم

يرتبط تناول الكثير من الملح بارتفاع ضغط الدم، لذا إن تقليل تناول الملح إلى ما بين 5000 و 6000 ملليجرام في اليوم يسبب انخفاضًا في ضغط الدم.

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صحة القلب

إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو قصور القلب الاحتقاني، فإن الملح الزائد يمكن أن يسبب احتباس السوائل، مما قد يؤدي إلى ضيق في التنفس.

وظائف الكلى

إذا كنت تعاني من مرض في الكلى، فقد يؤدي تناول الكثير من الملح في نظامك الغذائي إلى الاحتفاظ بالسوائل، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والانتفاخ.

مرض السكري

على الرغم من عدم ارتباط سكر الدم مباشرة، فإن تناول الكثير من الملح يزيد من خطر حدوث مضاعفات مرض السكري، خاصة أن كل الأطعمة المصنعة تضيف الأملاح بها، وعند تناول الأطعمة المصنعة، من المهم أن ننظر إلى كمية الصوديوم المدرجة في ملصق التغذية.