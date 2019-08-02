شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فقدان السمع يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 17% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة عن أن فقدان السمع يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 17% من خلال تسريع شيخوخة الدماغ.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" وجدت الدراسة أن خطر الإصابة بسرقة الذاكرة يزيد بحوالي 40% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عامًا.

ومن المعروف أن فقدان السمع هو المحرك الرئيسي للخرف، ومع ذلك، لا يزال العلماء يحاولون فهم السبب.

ويقول الباحثون إن الضغط على السمع يؤدي إلى عمل الدماغ بشكل مختلف، ما قد يتسبب في تغيير بنيته وتسريع عملية الشيخوخة.

وحوالي 40% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا في المملكة المتحدة يعانون من شكل من أشكال فقدان السمع ، وفقًا لمؤسسة Age UK الخيرية.

وجمع الباحثون بقيادة جامعة تايوان الوطنية العادية بيانات من قاعدة بيانات أبحاث التأمين الصحي الوطنية في تايوان.

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وشملت الدراسة 8135 مريضًا يعانون من فقدان السمع المشخص حديثا وعدد متساوٍ من الأفراد دون فقدان السمع للمقارنة.

ومن بين المشاركين في الدراسة البالغ عددهم 16270 شخصًا، أصيب 1868 شخصًا بالخرف، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

ومن بين مرضى الخرف ، كان ما يقرب من ثلثي (58.6%) يعانون من صعوبة في السمع ، مقارنة مع 41.4% الذين لم يحدث لهم ذلك.

ومن بين أولئك الذين يعانون من فقدان السمع ، كان معدل الإصابة بالخرف %19.38 لكل 1000 شخص - مقارنة مع 13.98% لكل 1000 شخص.

كما تم العثور على ستة حالات أخرى بما في ذلك مرض السكري والقلق والاكتئاب وإصابات الرأس.

وأضاف الباحثون أن خطر فقدان السمع يزداد مع تقدم العمر ويرتبط بانخفاض درجات اختبارات الذاكرة وارتفاع خطر الإصابة بالخرف الناتج عن كل الأسباب.