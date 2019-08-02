شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لبشرتك عند استخدام صن بلوك منتهى الصلاحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم الكثير منا الكريم الواقى من الشمس المستخدم من العام الماضى، ولا يدرك البعض أن صلاحيته قد انتهت، خاصة إذا مر تاريخ على إنتاجه أكثر من 3 سنوات، حيث قد لا يقرأ البعض التعليمات أو التواريخ المكتوبة على العبوة، فى هذا التقرير نتعرف على الأشياء التى تحدث لبشرتك من استخدامك صن بلوك منتهى الصلاحية.



اضرار الصن بلوك منتهى الصلاحية

اضرار استخدام واقى الشمس منتهى الصلاحية

وذكر موقع كليفلاند الأمريكى، أن واقى الشمس يمكن أن تنتهى صلاحيته مثل أى كريم أو دواء تستخدمه، وذلك أسرع مما يعتقد معظم الناس خاصة إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح.

وأوضح الموقع أن العمر الافتراضي للواقي من الشمس حوالي ثلاث سنوات، طالما تم تخزينه في مكان بارد وجاف، لأن تخزينه في منطقة حارة أو رطبة يمكن أن يحطم العديد من المكونات النشطة التي تمنع الأشعة فوق البنفسجية.

زيادة الحرارة والضوء والرطوبة يجعل واقي الشمس يتتحلل بسرعة أكبر. كما أن واقى الشمس منتهى الصلاحية لا يوفر نفس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

يجب أن تضع في اعتبارك أنه إذا كنت تستخدم كريم واقى من الشمس بشكل صحيح، فلن تدوم العبوة طويلاً، حيث توصى المنظمات الطبية بوضع كمية تصل إلى حوالى 28 جرام من الكريم على بشرتك حتى يعطى مفعولاً جيداً ويغطى الأجزاء المكشوفة من الجسم- الذراعين والساقين والظهر والصدر.

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نصائح لتخزين كريم واقى الشمس

يجب استبدال واقي الشمس كل صيف، ويجب عليك أن تحفظه في مكان بارد وجاف خلال فصل الشتاء، اكتب التاريخ الذي حصلت فيه على الزجاجة لتتذكره عندما يحين الوقت لاستبداله.

جميع مكونات واقى الشمس تتغير مع انتهاء الصلاحية أو سوء التخزين، فهذه المكونات يمكن أن تتحلل بمرور الوقت، ما يؤدي إلى تغييرات وإذا لم تنجح المواد الحافظة في حماية واقي الشمس، يمكن أن تنمو البكتيريا في الزجاجة، مما قد يؤدي إلى الطفح الجلدي وحب الشباب.

إذا انتهت صلاحية واقى الشمس قد تلاحظ حصى أو شوائب أو أنه غير سائل ولن ينتشر على بشرتك بشكل كامل

-هناك مكونان نشيطان موجودان في واقيات الشمس الكيميائية - أفوبنزون ​​وأوكسينوكسات - وبعض هذه المكونات غير المستقرة، إذا أصبحت مؤكسدة، فمن المحتمل أن تصيبك بالتهاب الجلد التحسسي التماسي الذى يبدو كأنه حروق الشمس.

-إذا كنت تستخدم واقي من الشمس منتهي الصلاحية، فأنت في الأساس تضع مرطبًا عاديًا ولا تحصل على أي نوع من الحماية من الأشعة فوق البنفسجية وبالتالى إذا كان "الصن بلوك" قديمًا أو منتهي الصلاحية، فأنت أكثر عرضة للاحتراق من أشعة الشمس وتزيد فرصك فى الإصابة بسرطان الجلد وأضرار أشعة الشمس.