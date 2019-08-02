شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما يروح كى جى وان.. اعرفى ازاى تحمى طفلك من حشرات الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كى جى وان يتعرض الأطفال لمشاكل صحية عديدة نتيجة الاختلاط مع الأطفال وانتشار العدوى والفيروسات بينهم، وتعتبر حشرات الشعر من أبرز المشاكل التى يتعرض لها الأطفال وتنتقل بكل سهولة بينهم، وهنا يأتى دورالأم فى وقاية أطفالها من حشرات الشعر . وحسب ما ذكر موقع babble فهناك بعض النصائح لتحمى طفلك من حشرات الشعر وهى: 1:يجب أن تهتم الأم بنظافة طفلها وغسل الشعر باستمرار بالشامبو المناسب للأطفال. 2:عودى طفلك على استخدام أدواته الشخصية فقط وعدم تبادل أى ادوات بينه وبين أى حد سواء فى المدرسة أو فى البيت. Advertisements 3:الاهتمام بتمشيط الشعر جيدا وينصح باستخدام مشط خشبى ضيق وذلك لينشط الدورية الدموية ويحافظ على فروة الرأس ويحميها من الحشرات والالتهابات. 4:انصحى أطفالك بعدم الاحتكاك المباشر مع زملائهم فى المدرسة وذلك لحمايتهم من انتقال الجراثيم والعدوى. 5: ينصح بتجفيف شعر الطفل جيدا بعد الاستحمام باستخدام السشوار والمنشفة الخاصة به. 6: اهتمى باستخدام بعض الزيوت الطبيعية التى تحمى الشعر من الحشرات والالتهابات ومنها زيت" اللافندر،شجرة الشاى،الزيتون، جوز الهند".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل ما يروح كى جى وان.. اعرفى ازاى تحمى طفلك من حشرات الشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.