5 فوائد لأوراق اللورا هتخليك تضيفها فى كل أكلاتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ورق اللورا من الأعشاب والتوابل الهامة التى تضاف للأطعمة المختلفة وتعطى مذاق مميز لطبق الشوربة، وهى ورقة عطرية تأتى من نبار الغار، كما أن لها فوائد صحية عديدة بخلاف مذاقها ورائحتها التى تعطيها للطعام، وفقاً لموقع style craze.فوائد أوراق اللورا
ورق اللورا
تشير الدراسات إلى أن أوراق اللورا يمكن أن تساعد الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثانى، حيث أنها تلعب أيضًا دورًا في استقلاب الجلوكوز، وتعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد في مرضى السكري من النوع الثانى.محاربة الالتهابات
كشفت دراسة أسترالية، أن ورق اللورا هى الوحيدة التى تمنع نشاط إنزيم COX-21 ، والذي يُعرف أنه يسبب الالتهاب، كما تحتوي ورقة اللورا على لاكتونات سيسكويتيربين 2 ، والتي تحارب أيضاً الالتهاب عن طريق تثبيط إنتاج أكسيد النيتريك، حيث تشير الدراسات إلى أن أكسيد النيتريك، إذا كان بتركيزات أعلى، فيمكن أن يؤدي إلى الالتهاب.
خلصت دراسة حديثة أن مستخلص أوراق اللورا أظهر نتائج واعدة كعامل مضاد للسرطان لوجود مركب سينول، الذى يمنع نمو خلايا سرطان اللوكيميا.
ووجدت الدراسة أن ورقة اللورا تسبب موت خلايا سرطان الثدي، ووجدت دراسة أخرى أن دمج اللورا فى الطعام يعطى نتائج إيجابية فى الوقاية من سرطان القولون.مكافحة الالتهابات الفطرية
تشير الدراسات إلى الخصائص المضادة للفطريات لأوراق اللوا، وخاصةً ضد عدوى المبيضات.التئام الجروح
ورقة اللورا تساهم في التئام الجروح، بحسب الدراسات العلمية.
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