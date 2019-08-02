شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ظاهرة "الفجر" سبب ارتفاع سكر الدم فى الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن ظاهرة الفجر؟..إذا لم تسمع عنها من قبل فهى ارتفاع فى سكر الدم يحدث فى ساعات الصباح الباكر من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثامنة، وقد تسبب مشاكل خطيرة لمرضى السكرى، فى هذا التقرير نتعرف على المزيد عنها، وفقاً لموقع Medical news today.

ما هى ظاهرة الفجر؟

ظاهرة الفجر هي ارتفاع طبيعي في نسبة السكر في الدم التي تحدث في ساعات الصباح الباكر، يحدث التحول في مستويات السكر في الدم نتيجة للتغيرات الهرمونية في الجسم.

الجميع يعانون من ظاهرة الفجر إلى حد ما، ولكن معظم الناس لا يلاحظون ذلك، لأن استجابة الأنسولين لديهم تقوم بالتعديلات الضرورية بشكل طبيعي، ولكن بالنسبة لشخص مصاب بالسكري، قد لا يحدث هذا، من المرجح أن يواجه الشخص زيادة أكبر في مستويات السكر في الدم والأعراض الناتجة عن ذلك.



ارتفاع سكر الدم فى الصباح

تأثير ظاهرة الفجر

تشمل أعراض ظاهرة الفجر الغثيان والضعف والعطش الشديد.

تشير ظاهرة الفجر إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم التى يطلقها الكبد، يحدث الإفراج عن السكر لمنح الطاقة بينما يستعد الجسم للاستيقاظ.

يستخدم الجسم الأنسولين عادة لمواجهة هذا الارتفاع في نسبة السكر في الدم، لا ينتج جسم الشخص المصاب بالسكري ما يكفي من الأنسولين، أو أنه غير قادر على استخدام الأنسولين بشكل صحيح.

ونتيجة لذلك، سيشعر الشخص بآثار ارتفاع مستويات السكر في الدم، يمكن أن تشمل أعراض ظاهرة الفجر ما يلى:

-الضعف العام.

-الغثيان.

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- القئ.

-رؤية ضبابية.

-الارتباك.

- الشعور بالتعب.

-العطش الشديد.

علاج ظاهرة الفجر لمرضى السكرى

يمكن علاج ارتفاع مستويات السكر فى الدم لمرضى السكرى بطرق عديدة منها:

من المرجح أن يكون علاج ظاهرة الفجر هو نفسه العلاج لارتفاع السكر في الدم هذا قد يشمل:

حقن الأنسولين

يجب أن يناقش كل شخص مصاب بداء السكري مع طبيبه ما يجب فعله عندما ترتفع مستويات السكر في الدم ، سواء بسبب ظاهرة الفجر أم لا.

إذا تعرض الشخص غالبًا لنسبة السكر في الدم في الصباح، فقد يقترح الطبيب تغيير خطة العلاج ، أو تعديل جرعة الأنسولين أو الدواء.