شكرا لقرائتكم خبر عن مهنتك بتأثر على فترات نومك.. أصحاب هذه الوظائف ينامون 4 ساعات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تؤثر وظيفتك على قدرتك على النوم لعدد كافٍ من الساعات، ووفقاً لإحدى الدراسات الحديثة فإن فرص الحصول على النوم الجيد ليلاً تعتمد بشكل كبير على وظيفتك، وفقاً لموقع Post.

ووفقاً للدراسة، التى أجريت على 4.596 بريطانياً، فإن الأشخاص في 5 مهن معينة حصلوا على أقل قدر من ساعات النوم مقارنة بأشخاص فى مهن أخرى.

وأجاب 11٪ فقط من المشاركين بأنهم يشعرون بأنهم ينامون جيدًا، بينما قال 89٪ إنهم يعتقدون أنهم يحصلون على نوم أقل مما يحتاجون إليه، مشيرين إلى أن السبب فى الشعور بالأرق وعدم النوم ليلاً هو الإجهاد وكثرة استهلاك الكافيين.

قال أكثر من نصف المشاركين إنهم يعتقدون أن نمط النوم لديهم يساهم في مشاكل صحية لكن على الرغم من المخاوف من أن صحتهم تعاني ، إلا أن 20٪ فقط قالوا إنهم بذلوا جهودًا لتحسين روتينهم أثناء النوم، مثل تغييرات النظام الغذائي، وممارسة اليوجا، ومواجهة المشاكل المتعلقة بالعمل.

ثم سُئلوا عن مقدار النوم الذي يحصلون عليه في ليلة متوسطة، وتم الكشف عن 5 وظائف أصحابها هم الأقل فى عدد ساعات النوم.



ساعات النوم

مهن يحصل أصحابها على أقل عدد فى ساعات النوم

-الرعاية الصحية مثل: الأطباء والممرضين، حيث ينامون يومياً حوالى 4 ساعات و 15 دقيقة، بحسب الدراسة.

-ضباط الشرطة والعاملون فى هذا المجال، حيث ينامون تقريباً 4 ساعات و 30 دقيقة.

-التدريس، الذين يعملون فى هذه المهنة ينامون 4 ساعات و35 دقيقة.

Advertisements

-الصحافة ينام الصحفيون حوالى 4 ساعات و 50 دقيقة.

-الضيافة فى المطاعم والفنادق ينامون 5 ساعات.

مهن يحصل أصحابها على أكبر عدد من ساعات النوم يومياً

-الشعر والجمال- ينام أصحاب هذه المهنة 9 ساعات و 40 دقيقة.

-التسويق عبر الهاتف ينام أصحاب هذه المهنة 8 ساعات و 45 دقيقة.

-التأمين ينام الموظفين بهذه المهنة 8 ساعات و 20 دقيقة

-البيع بالتجزئة ينام البائعون 8 ساعات و 15 دقيقة

-البناء ينام أصحاب هذه المهنة 8 ساعات و 10 دقائق.

تختلف متطلبات النوم من شخص لآخر، لكن معظم البالغين الأصحاء يحتاجون إلى سبع ساعات على الأقل من النوم في الليلة حتى يعملوا بشكل صحيح.