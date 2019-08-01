شكرا لقرائتكم خبر عن من الأولى إلى الثالثة.. اعرف الفرق بين حروق الجلد وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتعرض جميعا لحروق مختلفة من وقت لآخر، سواء كان ذلك بسبب حادث طهي أو حروق شمس أو الماء الساخن، وفي بعض الأحيان قد تكون هذه الحروق أكثر خطورة وتحتاج إلى عناية طبية عاجلة، وفيما يلى وفقا لتقرير موقع " netdoctor" الفرق بين حروق الدرجة الأولى والثانية والثالثة وما هي أفضل طريقة للإسعافات الأولية؟



نصائح التعامل مع الحروق

حروق الدرجة الأولى

يكون فيها الجلد أحمر ويوجد هناك إحساس بالألم عند لمس الجلد، وقد يكون الجلد التالف رطبًا قليلاً من تسرب السائل في الطبقات العميقة من الجلد.

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حروق الدرجة الثانية

الضرر يكون أعمق وعادة ما تظهر بثور على الجلد الذى لا يزال مؤلما وحساسا.

حروق الدرجة الثالثة

تموت الأنسجة في جميع طبقات الجلد، يمكن أن يظهر السطح المحروق عاديًا أو أبيضًا أو أسودًا أو أحمر ساطع من الدم أسفل الجرح. قد يعني تلف الأعصاب الحسية في الجلد أن حروق الدرجة الثالثة قد تكون غير مؤلمة تمامًا لأن الجلد المحروق ينقصه الإحساس باللمس.



حروق الجلد

قم بإزالة الملابس أو المجوهرات من المنطقة المحروقة ولكن لا تحاول تقشير أي ملابس عالقة على الجلد.

يجب تبريد المنطقة المحترقة عن طريق وضعها تحت الماء الجاري الفاتر.

تعريض المنطقة المتضررة تحت الماء الجاري لمدة ساعة على الأقل، أو أطول إذا لم يتوقف الألم فقد تصل مدة العلاج إلى أربع ساعات.

في حالة الحروق الشديدة، من المهم نقل الشخص إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حافظ على دفء الشخص حيث يمكن فقدان الكثير من الحرارة من حروق كبيرة، لذا ضع بطانية أو ملابس حول المناطق غير المصابة.

قد لا تتطلب حروق الدرجة الأولى مثل حروق الشمس المعتدلة العلاج بالمستشفى

ضع كيس من البلاستيك فوق الحرق قبل نقل الشخص إلى المستشفى دون لفه.

لا تضع أي كريمات على الحرق في هذه المرحلة، ولكن يمكنك إعطاء الشخص تخفيفًا بسيطًا للألم مثل الباراسيتامول.

الإسعافات الأولية للحروق