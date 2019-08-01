"داء القراد".. الأعراض وطرق الوقاية والعلاج

مرض لايم أو "داء القراد"، هو عدوى بكتيرية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات جسدية وعقلية شديدة، إذا لم يتم تشخيصها في مرحلة مبكرة.

ومع تسجيل حالات متزايدة كل عام في أوروبا وأمريكا الشمالية، نقلت صحيفة "إندبندنت" عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا شرحاً تفصيلياً عن المرض، وأعراضه، وسبل العلاج منه.





ما هو مرض لايم؟

ينتشر مرض لايم عادةً بين البشر عن طريق حشرة "القراد"، حيث تنقله من حيوانات مصابة بالمرض مثل الغزلان أو الفأر أو القنفذ.

ويمكن العثور على القراد في المناطق العشبية، ويزداد نشاطه بين أشهر مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول، وتم الإبلاغ عن المرض لأول مرة في الولايات المتحدة في عام ١٩٧٧، في بلدة أولد لايم كونيتيكت، ومن هنا اكتسب اسمه.





الأعراض

يمكن أن تختلف الأعراض من شخص لآخر، ولكن العديد من الأشخاص المصابين بمرض لايم سيصابون بطفح أحمر دائري حول لسعة القراد، في غضون ٤ أسابيع من التعرض للسع.

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ومع ذلك، لا يصاب الجميع بالطفح الجلدي، حيث يعاني بعض الأشخاص من أعراض شبيهة بالإنفلونزا، مثل الصداع وآلام المفاصل وارتفاع درجة الحرارة.

وربطت الأبحاث أيضاً بين المرض وسلسلة من الحالات العصبية والنفسية، مثل الاكتئاب والقلق.

وعلى الرغم من أن معظم اللدغات غير ضارة فإنه ينصح بطلب المساعدة من الطبيب.





العلاج

يُعالج مرض لايم عادةً بمضادات حيوية يصفها الطبيب، وأولئك الذين يعانون من أعراض حادة، مثل التعب الشديد والألم المزمن أو الاكتئاب، تجب إحالتهم إلى أخصائي لوصف مضادات حيوية أقوى.

وغالبية المصابين يتعافون تماماً في غضون بضعة أشهر، مع العلم بأن التعرض للإصابة بالمرض والعلاج منه لا يؤدي إلى مناعة مدى الحياة، فمن الممكن أن تتكرر الإصابة بالمرض مرة أخرى.





الوقاية

ينصح الأطباء بتغطية الجلد عند المشي في المناطق العشبية، ويمكن استخدام طارد للحشرات، في حين أن ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة يمكن أن يجعل الأمر أسهل في تحديد مكانها وتنظيفها.

ماذا تفعل إذا تعرضت للدغ؟

إذا تعرضت للدغ فقد لا تلاحظ ذلك بالضرورة، لأنها ليست مؤلمة دائما، لكن إذا ظهر مكان اللدغ بوضوح على بشرتك، فيجب عليك استخدام الملقط أو أداة إزالة لسحب القراد للخارج، وتخلص منه بأمان، وقم بتنظيف المنطقة المصابة بمطهر.