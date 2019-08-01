"الصحة الإماراتية" تبحث التعاون الطبي مع نيكاراجوا

بحث الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، خلال لقائه الخميس، وفداً من جمهورية نيكاراجوا برئاسة سونيا كاسترو جونزاليس وزيرة الصحة، سبل التعاون في كافة المجالات الصحية.

جرى اللقاء في مقر وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بدبي، وحضره الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، والدكتور عيسى جكة المنصوري مدير مكتب وكيل الوزارة ومدير العلاقات الصحية الدولية.

وتناول فرص التعاون في قطاع خدمات الرعاية الصحية وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض وتبادل الزيارات بين الوفود والاستفادة من تجربة الإمارات في النظام الصحي الوقائي والحد من الأمراض غير السارية.

كما ناقش إقامة مصانع أدوية ومستشفيات خاصة في نيكاراجوا، وإرسال فرق طبية للمساهمة في علاج بعض الحالات الطبية والاطلاع على تجربة جمهورية نيكاراجوا في مجال زراعة الكلى.

Advertisements





وأكد الدكتور الرند انفتاح الوزارة على جميع التجارب والخبرات الصحية العالمية، والسعي لمواكبة رؤية الحكومة الرشيدة في جعل الابتكار خارطة طريق لتقديم خدمات صحية وقائية وفق أجود الممارسات واستقطاب أحدث التقنيات الطبية والشراكات والخبرات العالمية في مجال الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية.

ذلك بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات السريرية والمخبرية وتطوير استخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين والمرضى.

من جانبها، أشادت وزيرة الصحة في نيكاراجوا بالإنجازات النوعية لدولة الإمارات على صعيد الخدمات الصحية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الرعاية الصحية.

وأكدت رغبة بلادها في توثيق العلاقات الصحية مع الإمارات وتبادل الوفود والخبرات وتسهيل التدريب والدراسات العليا، وتمكين الأخصائيين في المجال الصحي من حضور المؤتمرات والورش الطبية.

وأشارت إلى أن الزيارة تمثل فرصة مثالية للاستفادة من خبرات الوزارة على الصعد الإدارية والفنية والطبية.