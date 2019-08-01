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دراسة: فيتامين "أ" الموجود فى الجزر والبروكلى يقلل خطر سرطان الجلد 17%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن أن تناول الكثير من الجزر والبروكلي والبطاطا الحلوة قد يساعد في الوقاية من سرطان الجلد.

 

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن كل هذه الخضراوات - إلى جانب غيرها من الخضراوات وأجزاء معينة من الحيوانات وبعض الفواكه والبقوليات - غنية بفيتامين  A وهو مغذٍ رئيسي للحفاظ على صحة البشرة.

 

وقال الباحثون إنه لن يساعد تناول الكثير من هذه الأطعمة على ضمان أن جسمك ينتج خلايا جلد جديدة باستمرار فقط، بل قد يحمي أيضًا من التأثيرات المسببة للسرطان للأشعة فوق البنفسجية، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها جامعة براون.

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وقال الباحثون إنها أول دراسة لفيتامين (أ) تتبع لأكثر من 20 عامًا وتجد أن تناول كميات كبيرة من المغذيات تقلل مخاطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 17%، لكنهم يحذرون من أن تناول المكملات الغذائية لن يؤدي إلى نتائج جيدة .

 

 

 

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