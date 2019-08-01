مدرسة ألمانية تسجل 109 إصابات بالسل

أعلنت إدارة مدينة كارلسروه بجنوب غرب ألمانيا، الخميس، إصابة أكثر من 100 شخص بالسل في إحدى مدارس المدينة، بينهم 4 تلاميذ.

وحسب الموقع الإلكتروني للإدارة فإن "إجمالي عدد الأطفال والمدرسين المصابين في المدرسة وصل في الوقت الراهن إلى 109 أشخاص".

وأضافت الإدارة أن الفحوص التي أجريت بعد إصابة طفلين في المدرسة أظهرت إصابة "عدد كبير بالعدوى" في المدرسة، وقد تم تشخيص الحالتين الأخريين أثناء هذه الفحوص.

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وليس من الضروري أن يتحول أي شخص أصيب بالعدوى تلقائيا إلى مريض بالسل، وأصبح علاج المرض في الوقت الراهن سهلا.

وتنتشر البكتريا المسببة للسل عبر الهواء، حسبما ذكر معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات.

وسيخضع جميع المصابين بالعدوى لفحوص روتينية حتى يتم التأكد من عدم وجود حالات مرضية أخرى.

وتم تشخيص أول حالة بالسل لتلميذ في الصف الثاني الإعدادي قبل بدء عطلة المدارس في يونيو الماضي، فيما تم تشخيص الحالة الثانية لتلميذ في المرحلة الابتدائية، وكان له علاقة بالحالة الأولى.

وتتمثل أعراض السل النشط في الخمول والتعرق ليلا وفقدان الوزن والسعال المستمر، وكان معهد "روبرت كوخ" سجل 5400 حالة إصابة بالسل في ألمانيا العام الماضي.