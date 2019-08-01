شكرا لقرائتكم خبر عن لو داخل على جراحة.. اعرف النظام الغذائى المناسب لحالتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الأطعمة الخفيفة الناعمة من أفضل أنواع الأطعمة التى يمكن للمريض الذى خضع لجراحة تناولها خلال الأيام التالية للجراحة، بالإضافة إلى أن النظام الغذائى الذى يحتوى على " طعام طرى" أيضا مفضل للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الجهاز الهضمى.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "cdc" بالنسبة للأشخاص الذين خضعوا لجراحة حديثا، يمكن أن يؤدى تناول نظام غذائى ناعم إلى زيادة فرص الشفاء السريع، وقد تشمل الأطعمة التى يجب تناولها بعد الجراحة على الأرز والمعكرونة والحبوب والخبز والخضروات والفواكه والجبن والحليب واللحوم المفرومة والبطاطس المهروسة.

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نظام غذائى للأشخاص الخاضعين للجراحة

يتكون النظام الغذائى الناعم من الأطعمة الخفيفة سهلة المضغ والهضم، فيمكن بسهولة هرس أشياء مثل البطاطس والموز والأفوكادو مع قطع من اللحم للاستفادة من القيمة الغذائية، وتشمل الأطعمة الأخرى التى يجب تناولها بعد الجراحة المعكرونة والخوخ والبطيخ والفاصوليا المخبوزة والحلوى والكاسترد والخضراوات.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض فأنه ينصح بشدة بهذه الأطعمة للأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية على الجهاز الهضمي، كما ينصح أيضا الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الأسنان أو اضطرابات الهضم بتناول وجبة من الأطعمة الخفيفة، لتوازن التوازن الصحى بين جميع العناصر الغذائية.