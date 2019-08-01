طريقة إعداد وتحضير كرات كيك الجزر

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كرات كيك الجزر

- الجزر : كوب (مفروم مكعبات صغيرة)

- الجوز : نصف كوب

- جوز الهند : نصف كوب

- الشوفان : كوب

- التمر : نصف كوب (مزال النوى)

- الزبدة : ربع كوب (زبدة اللوز)

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- جوز الهند : ثلث كوب (للتزيين) طريقة تحضير كرات كيك الجزر اخلطي الجزر في محضرة الطعام حتى يصبح ناعماً.

أضيفي جوز الهند والجوز واخلطي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الشوفان والتمر وتابعي الخلط بمحضرة الطعام حتى يصبح المزيج متجانساً.

أضيفي زبدة اللوز والقرفة وجوزة الطيب واخلطي حتى يصبح المزيج مثل العجين.

ضعي العجينة في الثلاجة لمدة ساعة ثم اصنعي كرات متوسطة الحجم منها ورشي عليها جوز الهند وقدميها.

يمكنك حفظ كرات كيك الجزر في الثلاجة بوعاء محكم لمدة أسبوع. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقه تحضير يخنة بطاطس باللحم والجزر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الكوسا والجزر للتخسيس

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