طريقة إعداد وتحضير كيك الجزر بالجوز والقرفة

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كيك الجزر بالجوز والقرفة

- طحين : 3 اكواب (منخل)

- سكر : 2 كوب

- الجزر : 2 كوب (مقشر ومبشور)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الزيت : كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

- الجوز : ربع كوب (مفروم خشن) طريقة تحضير كيك الجزر بالجوز والقرفة 1. اخلطي الزيت مع البيض والسكر والفانيلا بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح كريمياً وهشاً. 2. اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح والقرفة في وعاء. 3. أضيفي خليط الطحين لخليط الزيت والسكر والبيض بالتناوب مع الحليب مع استمرار الخفق حتى تمتزج المكونات. 4. أضيفي الجزر المبشور والجوز واخلطي المزيج حتى تتجانس المكونات. 5. ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين. Advertisements 6. اسكبي خليط الكيك في القالب المجهز وأدخليه الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة أو حتى ينصج الكيك. 7. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً ثم انقليه إلى طبق التقديم. 8. قطعي الكيك وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقه تحضير يخنة بطاطس باللحم والجزر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الكوسا والجزر للتخسيس

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