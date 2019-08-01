طريقة إعداد وتحضير سموذي الأناناس بالموز



مقادير سموذي الأناناس بالموز

- أناناس : نصف حبة (طازج / مقشر ومقطع)

- لبن زبادي : كوب

- الموز : 1 حبة (مقطع)

- عصير الليمون : نصف كوب

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- مكعبات الثلج : 8 قطع طريقة تحضير سموذي الأناناس بالموز 1. ضعي الأناناس في الخلاط الكهربائي. 2. أضيفي اللبن الزبادي والموز وعصير البرتقال والعسل ومكعبات الثلج واخفقي حتى يصبح المزيج ناعماً. Advertisements 3. صبي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كرواسان محشو بالنوتيلا والموز للفطور طريقة إعداد وتحضير كنافة بجبن الموزريلا فريكو

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