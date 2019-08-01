طريقة إعداد وتحضير سموذي الموز بالزبادي



مقادير سموذي الموز بالزبادي

- الموز : 2 حبة (مقطع)

- لبن زبادي : نصف كوب

- العسل : 2 ملعقة صغيرة

- ثلج : نصف كوب طريقة تحضير سموذي الموز بالزبادي 1. ضعي الموز مع اللبن الزبادي والثلج في الخلاط الكهربائي، واخلطي حتى يصبح المزيج ناعماً وكثيفاً. 2. صبي المزيج في أكواب ووزعي العسل حسب الرغبة وتناوليه فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كرواسان محشو بالنوتيلا والموز للفطور طريقة إعداد وتحضير كنافة بجبن الموزريلا فريكو

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