طريقة إعداد وتحضير سموذي الأفوكادو بالموز



مقادير سموذي الأفوكادو بالموز

- الموز : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومقطع)

- العسل : 2 ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : 2 كوب

- مكعبات الثلج : 6 مكعبات طريقة تحضير سموذي الأفوكادو بالموز اخلطي الموز والأفوكادو والعسل في محضرة الطعام أو الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط ناعماً.

أضيفي الحليب والفانيلا والثلج واخلطي لمدة 30 ثانية.

اسكبي السموذي في أكواب وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الأفوكادو طريقة إعداد وتحضير صلصة الأفوكادو الشهية جواكامولي

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