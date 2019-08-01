طريقة إعداد وتحضير سموذي الشمام باللوز



مقادير سموذي الشمام باللوز

- الموز : 1 حبة (صغير الحجم / مقطع شرائح)

- الشمام : نصف كوب (مقشر ومقطع مكعبات)

- حليب لوز : 250 غراماً

- لوز : ملعقة كبيرة (مفروم خشن) طريقة تحضير سموذي الشمام باللوز اخلطي الموز مع الشمام وحليب اللوز بالخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعماً.

صبي المزيج في أكواب ووزعي اللوز المفروم على وجهه وقدميه. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كرواسان محشو بالنوتيلا والموز للفطور طريقة إعداد وتحضير كنافة بجبن الموزريلا فريكو

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