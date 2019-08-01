طريقة إعداد وتحضير دجاج بالبرغل وجبة مثالية للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير دجاج بالبرغل وجبة مثالية للرجيم

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه / مقطع شرائح رفيعة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- برغل : كوب وربع (خشن)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- مرق دجاج : 3 اكواب طريقة تحضير دجاج بالبرغل وجبة مثالية للرجيم سخني الزيت في قدر على نار متوسطة.

تبلي الدجاج بالملح والفلفل وقلبي لمدة 7 – 10 دقائق حتى يتحمر وينضج.

أضيفي المرق للقدر والبرغل وخففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج البرغل.

اسكبي البرغل والدجاج في طبق وقدميه ساخناً إلى جانب اللبن الزبادي أو السلطة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول بالفلفل والثوم تعرفي على أهمية فوائد الثوم في خفض الدهون

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