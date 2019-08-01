طريقة إعداد وتحضير كفتة بالبرغل مع الصلصة الخاصة للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كفتة بالبرغل مع الصلصة الخاصة للرجيم

- لحم مفروم : 350 غراماً

- برغل : كوب

- ماء ساخن : كوب

- النعناع : كوب (المفروم)

- البقدونس : نصف كوب (المفروم)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة)

- كزبرة خضراء : ملعقتان (مفرومة)

- عصير الليمون : ملعقتان

- سكر : ملعقة صغيرة

- برش ليمون : ملعقتان صغيرتان

طريقة تحضير كفتة بالبرغل مع الصلصة الخاصة للرجيم 1. ينقع البرغل في الماء حتى يجف الماء ثم يخلط مع نصف كمية البصل المفروم والنعناع والبقدونس والبندورة والكزبرة. 2. يضاف اللحم ويخلط مع البرغل و الكمون حتى يصبح مزيج متجانس. 3. يشكل اللحم ثم يوضع في أسياخ خشبية و يترك في الثلاجة مدة ساعة قبل الشوي. 4. لتحضير الصلصة: تخلط باقي كمية البصل والبندورة والكزبرة مع عصير الليمون وبرش الليمون والسكر وتترك في الثلاجة. Advertisements 5. تشوى أسياخ اللحم بالفرن أو على الشواية وتقدم إلى جانب الصلصة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر

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