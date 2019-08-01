شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية إجراء جراحات السمنة بدون ألم تماماً.. من الدكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أكثر الأشياء التي يشعر المريض بالقلق منها هو الشعور بالألم بعد إجراء جراحات السمنة، ولكن هناك العديد من الأساليب المتطورة التي ساعدت كثيرا في التخلص من الشعور بالألم تماماً، ويستطيع المريض من خلالها أن يتحكم في الألم ويتخلص منه بنفسه في دقائق معدودة.

الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يوضح في التقرير التالي طرق التغلب على الشعور بالألم تماما، وكيفية إجراء جراحات سمنة بدون ألم.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ ”الخليج 365” إن إجراء عملية جراحية بدون ألم هو كل ما يتمناه المريض سواء جراحات سمنة أو غيرها من العمليات الجراحية الأخرى، حيث إن الخوف لدى البعض يؤثر كثيرا على قرارهم في إجراء العملية، ونحن في المركز أول من قدم فكرة جراحات السمنة بدون ألم.



كيف تتم جراحات السمنة بدون ألم؟

* جهاز الـ (PCA) والقضاء على الألم:

وأشار إلي إنه أول من أستخدم طريقة (PCA) وهي عبارة عن تنقيط المخدر عبر الوريد، وهو بيتم عن طريق تركيب الكانيولا في يد المريض ويكون متصل عبر جهاز يقوم المريض بالضغط على الزر عندما يشعر بالألم ويتم تنقيط جرعة المخدر في الوريد بواسطة المريض نفسه دون الحاجة إلي فريق التمريض، فمعادلة (PCA) هو إعطاء المريض جرعات من المخدر حتى لا يشعر بالألم تماما وفي ذات الوقت بدون أي أضرار لزيادة الجرعات.

واستطرد حديثه أنه بعد خروج المريض من المستشفى من الممكن أن يستمر معه جهاز الـ (PCA)، أو يتم وضع لاصقة مخدر تفرز مخدر بجرعة ثابتة على مدار إما ثلاثة أيام أو سبعة أيام، وعادة لا يحتاج المريض أكثر من يومين ولكن يمكن أن تستمر الجرعة لأكثر من ذلك حسب درجة تحمل المريض، لافتاً إن المريض بهذه الطرق المتطورة لا يمكن أن يشعر بالألم سواء أثناء تواجده في المستشفى أو بعد خروجه منها، وهذا النوع من المخدر جعل كثيرون يقبلون على العمليات الجراحية دون أي خوف من الألم بعد إجراء العملية.

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