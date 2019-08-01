شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: اللحوم تغذي الأورام واتباع نظام غذائي نباتي يمنع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير نتائج دراسة جديدة إلى أن تناول الغذاء النباتي قد يؤدى إلى قطع البروتينات التي تغذي الأورام، ولكن الخبراء يحذرون من أن الوقاية من السرطان ليست بسيطة مثل تغيير نظامك الغذائي.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت التجارب على الفئران أن التخلص من ميثيونين الأحماض الأمينية - الموجود في الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك - من وجباتهم الغذائية أوقف نمو الأورام.

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والأكثر من ذلك، أنها جعلت العلاج الكيميائى والإشعاعى أكثر فعالية، وعندما توقف البشر الأصحاء عن استهلاك الأطعمة، رأى العلماء علامات على تغيرات التمثيل الغذائى التى قد تساعد فى تثبيط الأورام أيضًا.

وقال الدكتور "بول فاروا"، أستاذ علم الأوبئة السرطانية بجامعة كامبريدج: "مرة أخرى، هذه دراسة على الفئران ليس لها أى آثار تقريبًا فى علاج السرطان لدى البشر".

ووجد الباحثون أن الأطعمة المنخفضة فى الحمض الأمينى "الميثيونين" تشمل الفواكه والمكسرات والخضراوات والحبوب والفاصوليا - وبعبارة أخرى، اتباع نظام غذائى نباتى عصرى يمنع السرطان.

وأضاف الباحثون أنه لا يوجد لدى السرطان أسباب أو علاجات فردية - لذلك فمن غير المرجح أن يؤدى تغيير نمط الحياة الواحد إلى إيقاف نمو الورم تمامًا.