أسرة الزوج المتهم بقتل عروسته في المنوفية تكشف تفاصيل مثيرة

كشفت أسرة الزوج المتهم بقتل عروسته في المنوفية، تفاصيل مثيرة حول لغز مقتل العروس والتي عثر عليها شقيقها مذبوحة يوم الصباحية.

من جانبه أكد محمد محمود عثمان، الزوج القاتل، لأفراد عائلته أثناء قيامهم بزيارته في مستشفى بنها الجامعي، إنه لم يتمكن من القيام بواجباته الزوجية حيال عروسته "منال الأقرع" وخشي هنا من افتضاح أمره بعد أن فوجئ بقيامها بإخبار ذويها بحقيقة الموقف، فبادر بالقضاء عليها بتسديد طعنات غادرة لها، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بجراحها.

هذا وقامت أسرة العروس القتيلة، باستخراج مسوغ رسمي بوفاتها واحتوت شهادة الوفاة على لفظ "عذباء" ما يدحض التكهنات التي تشير بأصابع الاتهام لسوء سلوك العروس بحسب ما ردد البعض كسبب مباشر لقتلها.

وفي ذات السياق، تبين من تحقيقات نيابة الباجور إصابة الزوج المتهم بأعراض نفسية ومعاناته من اضطرابات، أنه كان يحصل بموجبها على عقار لتهدئته نفسيًا بما ينفي أقوال أسرة العروس بأنه معافى ولايعاني من أعراض الإصابه بمرض نفسي.

وطالبت أسرة العروس، المجني عليه بالقصاص الناجز لمقتل نجلتهم العروس في ليلة الصباحية، كما رفضوا تقبل العزاء إلا بعد كشف الحقيقة

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