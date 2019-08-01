طريقة إعداد وتحضير متبل الجزر لمقبلات شهية

القاهرة - لايف ستايل

مقادير متبل الجزر لمقبلات شهية

- الجزر : 5 حبات (مقشر ومفروم ناعم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الكمون : 2 ملعقة صغيرة (حبّ)

- جبن فيتا : نصف كوب (مفتت)

- عصير الليمون : ربع كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

- بقدونس : 2 ملعقة صغيرة (مفروم / للزينة) طريقة تحضير متبل الجزر لمقبلات شهية ضعي الجزر في قدر مملوء بالماء واسلقيه حتى يصبح طرياً.

ازيليه عن النار وصفيه.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة وأضيفي الثوم والكمون وحمصيها.

ضعي الجزر والكمون والثوم المقلى مع جبن الفيتا وعصير الليمون والعسل في محضرة الطعام واهرسي المزيج حتى يصبح ناعماً.

ضعي الخليط في طبق التقديم وزيني بالبقدونس وقدميه إلى جانب الخبز المحمص. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول بالفلفل والثوم تعرفي على أهمية فوائد الثوم في خفض الدهون

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