طريقة إعداد وتحضير شاورما اللحم على الطريقة التركية

القاهرة - لايف ستايل

مقادير شاورما اللحم على الطريقة التركية

- مقادير صوص الطحينية : الطحينية : كوب

الثوم : فصّان (مهروس)

عصير الليمون : ربع كوب

لبن زبادي : 2 ملعقة كبيرة - للتزيين : البصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

سماق : ملعقة كبيرة - فيليه اللحم : 700 غم (مقطع شرائح رفيعة)

- لبن زبادي : كوب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الخل الأبيض : ربع كوب

- الثوم : فصّان (مهروس)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- هيل : 2 حبة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير شاورما اللحم على الطريقة التركية Advertisements اخلطي اللبن الزبادي مع الملح وعصير الليمون والثوم والخل والفلفل الأسود والهيل الحب وزيت الزيتون والبهارات المشكلة في طبق جيداً.

أضيفي اللحم وقلبي حتى تمتزج المكونات وغطي الطبق واتركيه في الثلاجة ليلة كاملة.

ضعي اللحم مع التتبيلة في مقلاة أو قدر على نار متوسطة واتركيه لمدة 40 دقيقة حتى ينضج اللحم.

اخلطي الطحينية مع اللبن الزبادي والثوم والليمون جيداً حتى يصبح الصوص متجانساً وناعماً.

قدمي الشاورما مع الخبز العربي وصوص الطحينية.

اخلطي البصل مع السماق وقدميه إلى جانب الشاورما والصوص. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول بالفلفل والثوم تعرفي على أهمية فوائد الثوم في خفض الدهون

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