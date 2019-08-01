طريقة إعداد وتحضير ستربس الدجاج بجوز الهند

جربي تحضير أصابع الدجاج بدقيق جوز الهند واستمتعي بالمذاق الرائع المقرمش.

المقادير جبنة بارميزان

بابريكا مدخنة

ملح وفلفل أسود مطحون حديثا

دقيق جوز الهند

بهارات دجاج

زيت زيتون

بودرة ثوم وبصل طريقة التحضير اخلطي جميع البهارات مع الملح والفلفل مع دقيق جوز الهند

ثم انقعي أصابع الدجاج في زيت زيتون

أضيفي خليط البهارات مع دقيق جوز الهند

ضعي الدجاج المغطي بالتتبيلة في صينية بالفرن وأدخليها حتي تحصلي علي اللون الذهبي Advertisements قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضيركرسبي أفخاذ الدجاج مع الحمص طريقة إعداد وتحضير ساندويشات الدجاج بالتوست

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