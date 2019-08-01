احذر7 عادات خاطئة تفعلها يومياً تدمر حيواناتك المنوية

انخفضت معدلات الخصوبة بشكل كبير عند الرجال خلال العقود الماضية؛ ليفاجأ رجل من بين ثلاثة رجال بمشكلات في الحيوانات المنوية.

وأرجع خبراء الخصوبة مشكلات وخلل الحيوانات المنوية إلى العديد من العادات اليومية الخاطئة للرجال التي تؤثر بشكل مباشر في خصوبتهم وجاءت كالتالي:

عادات تدمر حيواناتك المنوية

1- البقاء مستيقظًا لوقت متأخر؛ الأمر الذي يؤثر سلباً في هرمون الذكورة التستوستيرون، الأساسي لإنتاج الحيوانات المنوية.



2- استخدام المزلق الحميمي بكميات كبيرة الذي يتسبب في قتل الحيوانات المنوية نتيجة احتوائه على حمض الهيدروكلوريك.



3- تجنب تناول الأسماك التي تحتوي على كميات كبيرة من الأوميجا 3، التي لها دور كبير في تحفيز إنتاج حيوانات منوية صحيحة.



4- الإسراف في تناول المشروبات الغازية، التي تنعكس سلباً على حركة الحيوانات المنوية.



5- التعرض للضغط العصبي يؤثر سلباً في جودة إنتاج الحيوانات المنوية؛ وذلك لتأثيره في هرمونات الإنتاج، بالإضافة إلى كونه يتسبب في تكون بروتينات التهابية تؤذي الحيوانات المنوية.



7- وضع الهاتف المحمول في جيوب البنطال؛ حيث تؤثر الأشعة المنبعثة منه في خصوبة الرجل، وذلك عبر تدمير الحمض الوراثي النووي للحيوانات المنوية، وتقليل حركتها.

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