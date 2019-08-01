8 نصائح لزيادة الخصوبة لدى الرجل

سواء كنت قد بدأت زوجتك للتو في محاولة الحمل، أو كنت تحاول لفترة طويلة ولكن دون جدوى، فإن إجراء تغييرات في نمط حياتك لزيادة خصوبتك أمر ضروري للغاية.



لذلك سنعرض لك فيما يلي بعض النصائح التي تساهم في فاعلية زيادة خصوبة الرجال وتحسين صحة الحيوانات المنوية.



إضافة بعض مضادات الأكسدة على النظام الغذائي

ربما سمعت أن هناك فوائد عده لمضادات الأكسدة مثل مكافحة السرطان وأمراض القلب، ولكن في الحقيقة يمكن لمضادات الأكسدة أيضاً زيادة خصوبة الذكور.



فقد وجد الباحثون أن الرجال الذين تناولوا مضادات الأكسدة كان لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية التي تضررت من الحمض النووي مقارنة بالرجال الذين لم يتناولوا مضادات الأكسدة، كما وجد بعض الباحثين أنه كان للأزواج فرص حمل أعلى عندما يأخذ الرجال مضادات أكسدة إضافية.



وهناك العديد من مضادات الأكسدة، ولكن تلك التي تمت دراستها بشكل خاص فيما يتعلق بتحسين صحة الحيوانات المنوية هي:



- الزنك: يوجد في المحار وسرطان البحر واللحوم الحمراء والدواجن والفاصوليا.



- فيتامين ج: يوجد في العديد من الفواكه والخضراوات، مع أعلى المستويات الموجودة في الفلفل الأحمر والكيوي والبرتقال والجريب فروت.



- السيلينيوم: يوجد في التونة واللحم البقري والديك الرومي والدجاج.



- فيتامين هـ: يوجد في المكسرات والبذور والزيوت والخضر الورقية.



- حمض الفوليك: موجود في كبد البقر والخضراوات الخضراء المورقة والفاكهة والفول والبازلاء وغالباً في الحبوب المدعمة.



- الليكوبين: توجد في الطماطم والمشمش والجريب فروت الوردي والبطيخ.

الحصول على جماع متكرر

إذا كنت ترغب في إنجاب طفل، فعليك ممارسة الجنس في وقت الإباضة/ ومع ذلك، فإن ممارسة الجنس بشكل متكرر طوال الشهر، قد يساعد على زيادة الخصوبة.



وقد وجدت الدراسات البحثية أن صحة السائل المنوي والحيوانات المنوية تصل لأعلى مستوياتها عندما يحدث الجنس بشكل متكرر على الأقل مرة كل يومين.



كما وجدت دراسة على حوالي 3000 رجل بشأن حركة الحيوانات المنوية (كيف تسبح الحيوانات المنوية)، والتشكيل (شكل الحيوانات المنوية) فيما يتعلق بعدد الأيام التي امتنعوا فيها عن ممارسة الجنس.



وخرجت الدراسة إلى أن الرجال الذين يمارسون الجنس باستمرار وجد لديهم أفضل الحيوانات المنوية، مقارنة بالرجال الذين تطول لديهم فترة الامتناع عن الجنس لمدة أكثر من يومين.

تجنب المواد الكيميائية السامة في مكان العمل

إذا كنت تواجه صعوبة في الحمل، فقد ترغب في إلقاء نظرة على وظيفتك.



ويتمتع المزارعون والرسامون، والذين يعملون في الورنيش كمجموعة بفرصة أكبر للعقم وانخفاض عدد الحيوانات المنوية بشكل كبير مقارنةً بالرجال الذين يعملون في مجالات أخرى.

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وكان لأعمال المعادن واللحام، حوادث أعلى من ضعف حركة الحيوانات المنوية.



والسبب يعود إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في الطلاء، والورنيش، وتشغيل المعادن، والزراعة (المبيدات، على سبيل المثال) قد تتلف الحيوانات المنوية.



بالنسبة لعمال المعادن ، قد تكون هناك مشكلة في ارتفاع درجة الحرارة ، والتي يمكن أن تقلل من عدد الحيوانات المنوية.



لذلك ننصحك باتخاذ إجراءات الاحتياطات والأمان ومحاولة الابتعاد والتعامل بحذر مع المواد الكيميائية التي تسبب قلة الحيوانات المنوية لديك في العمل.

Man smoking

أقلع عن التدخين

أنت تعرف بالفعل أن هناك العديد من الأسباب الجيدة لتركك عادة التدخين، ولكن إذا لم تكن مقتنعاً بعد، الآن لديك سبب آخر: الإقلاع عن التدخين قد يزيد من خصوبتك.



وجدت الدراسات على التدخين ونوعية السائل المنوي أن التدخين يؤثر على العديد من جوانب صحة الحيوانات المنوية، بما في ذلك انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وانخفاض حركة الحيوانات المنوية (قدرة السباحة للحيوانات المنوية)، وشكل الحيوانات المنوية.



كما وجد الباحثون أن الإقلاع عن التدخين كان له تأثير قوي على إمكانية نجاح العلاج عند استخدام التلقيح الاصطناعي مع علاجات الخصوبة لـ ICSI.



سبب آخر للإقلاع عن التدخين: قد تضر عادة التدخين بخصوبة شريكك، فقد وجدت الأبحاث أن النساء اللواتي يتعرضن للدخان السلبي لديهن معدلات نجاح أقل في التلقيح الاصطناعي، وربما يزيد من مخاطر فقدان الحمل.

الحفاظ على برودة الجسم

قد تكون قادرًا على زيادة الخصوبة الخاصة بك عن طريق الحفاظ على برودة الجسم.



الأعضاء التناسلية الذكورية توجد خارج الجسم لسبب وجيه ألا وهو الحفاظ عليها في درجات حرارة أقل من 98.6 فهرنهايت؛ حيث إن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يدمر الحيوانات المنوية، حتى وإن كانت تلك الدرجة هي درجة حرارة الجسم الطبيعية 37.00 درجة مئوية.



في ما يلي كيفية التأكد من إبقاء أعضائك باردة:



1 - تجنب أحواض المياه الساخنة أو أخذ حمامات ساخنة لفترة طويلة.



2- لا تقم بتشغيل سخان مقعدك في الشتاء: يمكن لسخانات المقاعد، وهي ميزة موجودة في بعض السيارات التي تدفئ مقعد السيارة في الصباح البارد في فصل الشتاء، أن تؤدي إلى درجات حرارة أعلى من المعتاد.



3- لا ترتدِ الملابس الضيقة

الحصول على وزن صحي

طريقة مضمونة أخرى لزيادة الخصوبة الخاصة بك هو جعل وزنك صحياً؛ حيث يمكن أن يؤدي زيادة أو نقص الوزن إلى إعاقة توازن الهرمونات؛ مما يؤدي إلى تقليل عدد الحيوانات المنوية.



ففي دراسة أجريت على رجال نحفاء، وجدوا أن الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل من 20 كان لديهم تركيز أقل للحيوانات المنوية وانخفاض عدد الحيوانات المنوية بنسبة 28.1 في المائة.



في دراسة منفصلة، كان لدى الرجال المصابين بالبدانة مستويات أقل من التستوستيرون. أيضاً، مع ارتفاع مستويات مؤشر كتلة الجسم ارتفعت نسبة انخفاض عدد الحيوانات المنوية.



على سبيل المثال ، بالنسبة للرجال الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم الطبيعي ، وجد أن 5.32 في المائة لديهم عدد قليل من الحيوانات المنوية. في الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن، كان 9.52 في المئة لديهم عدد قليل من الحيوانات المنوية ، وفي الرجال البدناء، كان 15.62 في المئة لديهم عدد قليل من الحيوانات المنوية.

أبق على الأسنان واللثة بصحة جيدة

قد يساعدك الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك في زيادة خصوبتك؛ ففي دراسة بحثية مثيرة للاهتمام، لم يتحسن 23٪ من الرجال المصابين ببكتيريا موجودة في السائل المنوي بعد المعالجة بالمضادات الحيوية وحدها، ولكن وبعد أن أجرى الباحثون فحوصات طب الأسنان عليهم وجد إصابتهم جميعهم بمشاكل الأسنان غير المعالجة .



ولكن وبعد أن تم علاج مشاكل الأسنان وبعد مرور ستة أشهر، قام الباحثون باختبار السائل المنوي مرة أخرى، ووجدت النتائج أنه قد تحسن ثلثا مجموعة الاختبار فيما يخص بصحة الحيوانات المنوية .



تناول المزيد من الأوراق الخضراء

دراسة مدى تأثير ودور النظام الغذائي على الخصوبة ليس بأمر سهل، بل إنه صعب للغاية، نظرًا لأنه لا يمكنك الإغلاق على الأشخاص في المختبر لمدة عام والتحكم في كل شيء يأكلونه. ومع ذلك فقد حاولت الدراسات النظر في الروابط المحتملة بين النظام الغذائي والخصوبة.



وبالفعل وجدت بعض الدراسات أن تناول ما يسمى بـ"الحمية الغربية" لا يمتلكون حيوانات منوية صحية أو نسباً عالية من الخصوبة وتشمل تلك الحمية تناول الأطعمة مثل البيتزا واللحوم المصنعة والأطعمة السريعة عالية السكر، والكثير من الحبوب المكررة والمشروبات عالية السكر.

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وبعد ذلك لعلك تسأل نفسك ما هي أفضل الأطعمة والنظام الغذائي للحيوانات المنوية الخاصة بك؟ نقول لك إن أفضل الأطعمة هو اختيار بروتينات صحية (مثل السمك والدجاج)، والحصول على الكثير من الخضار والفواكه، وتناول الدهون الصحية (مثل زيت الزيتون والمكسرات)، والمزيد من الحبوب الكاملة.

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