طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي مع الفطر والصوص الابيض

الدجاج المشوي مع الفطر والصوص الابيض من الأطباق الرئيسية الشهية حضريه كما بالوصفة وقدميه مع النودلز الساخنة.

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المقادير

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 كوب طحين

1/2 كوب مرق الدجاج

كوب فطر طازج مقطع

4 صدر دجاج مقطع أنصاف

1/4 ملعقة صغيرة ملح

3 ملعقة كبيرة زبدة

1/3 كوب جبن موزريلا مبشور

1/3 كوب جبن بارميزان مبشور

4 عود بصل أخضر مفروم

طريقة التحضير

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دقي بواسطة مطرقة اللحم صدر الدجاج حتي تصبح رقيقة

غطي قطع الدجاج بالطحين من كل الجهات

في مقلاة واسعة على النار سخني ملعقتين من الزبدة و قلبي الدجاج على الوجهين حتى يصبح ذهبي اللون

انقلي الدجاج لطبق الفرن و اتركيه جانبا

في نفس المقلاة أضيفي الملعقة المتبقية من الزبدة و قلبي الفطر حتى يصبح طريا ثم أضيفي مرق الدجاج والملح والفلفل واتركي المزيج حتى يغلي لمدة 5 دقائق ويصبح الصوص كثيفا

صبي المزيج فوق الدجاج المحمر في طبق الفرن

ادخلي الطبق للفرن لمدة 15 دقيقة على حرارة 375 درجة حتى ينضج تماما

بعد 15 دقيقة وزعي الجبن الموزريلا و البارميزان والبصل الأخضر و اتركيه بالفرن لمدة 5 دقائق أضافية ثم قدميه ساخنا

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