تعرف علي فوائد الكركم للرجال

الزعفران الهندي أو الكركم، هو أحد أنواع الزنجبيل بلونه الأصفر، ويعد من النباتات المعمرة، وتتم زراعته في الهند والصين وكل أنحاء آسيا الاستوائية، وترتفع نبتة الكركم لتصل إلى ما يقارب 1.5 متر بأوراق مستطيلة وطويلة، وتمتلك نبتة الكركم جذوراً سميكة صفراء من الخارج، ولكن الجذور الداخلية بنية اللون مائلة إلى الأحمر، والكركم له فوائد مذهلة للرجال.

وتتعدد فوائد الكركم؛ فملعقة واحدة منه بحجم 7 غرامات، يمكنها أن تمدك بـ24 سعراً حرارياً، و6 سعرات حرارية دهنية، وغرام واحد من الدهون غير المشبعة، بالإضافة لخلوه تماماً من الكوليسترول والسكر، ويمدك أيضا بـ3 مللي غرام من الصوديوم، و4 غرامات من الكربوهيدرات، وغرام من الألياف الغذائية، ويمدك بفيتامين ج، و16% من الحديد، وغرام من البروتين، ويحتوي على العديد من المعادن كالمنغنيز، والبوتاسيون والفسفور.

فوائد الكركم مع الحليب

يطلق على هذا المزيج من الحليب والكركم اسم الحليب الذهبي، وينصح خبراء التغذية في الشرق بتناوله دائماً؛ فهو يحسن الصحة العامة للجسم، ويخلصك من الكثير من الأمراض، واستُخدم قديماً لعلاج المشكلات الصحية، بالإضافة إلى طعمه الشهي واللذيذ.

ويعالج مشروب حليب الكركم مشكلة الأرق وصعوبة النوم، ويساعدك في الحصول على نوم هادئ وعميق، ويقاوم حالات الإنفلونزا ونزلات البرد والاحتقان في البلعوم ومشكلات التنفس، ويطرد السموم من الجسم، بالإضافة إلى أنه يحسن من الجهاز الهضي، ويقضي على مشكلات الإمساك المزمن وعسر الهضم وتقلصات المعدة والإسهال، والتخلص من الغازات، ويساعد السيدات على تخفيف آلام البطن خلال فترة الحيض، ويسكن آلام الرأس ويقاوم الصداع المتكرر، ويحارب سرطان البروستاتا والثدي والكبد والقولون.

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فوائد الكركم للتخسيس

يساعد الكركم على التخلص من الدهون الزائدة والمتراكمة ويحرق السعرات الحرارية، ويحارب نمو الأنسجة الدهنية في الجسم، وخصوصاً البطن والفخذين والأرداف، كما يعزز وينظم عملية التمثيل الغذائي للدهون، حيث يحفز المرارة التي بدورها تزيد تدفق العصارة الصفراء في الجسم، لما لها من دور ضروري ومهم في هضم الدهون، ويحسن عملية الهضم، ويحارب الغازات والانتفاخات، ويعمل بوصفه كابحاً للشهية، ويزيد من كفاءة المعدة في هضم الدهون، ويعمل على زيادة معدلات الأيض في الجسم.



فوائد الكركم للبشرة

الكركم قد يكون الحل المثالي للقضاء على مشكلات البشرة لديك؛ فهو يعالج الجروح ويقلل آثار الندوب؛ بفضل احتوائه على مضادات للالتهاب تهدئ الجلد، بالإضافة لاحتوائه على مطهرات تساعد في شفاء الجروح والقضاء على الندبات، ويعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة؛ بفضل احتوائه على صبغات مضادة للأكسدة، تعمل على حماية البشرة من الضرر وتؤخر علامات ظهور الشيخوخة على البشرة، كما يعالج الكركم علامات التمدد بالبشرة، ويهدئ الحروق، ويعطي البشرة البريق الطبيعي والتوهج، ويساعد على علاج الصدفية.

فوائد الكركم للكبد

إذا كنت تعاني من مشكلات في الكبد فقد يكون الكركم مفيداً لك؛ حيث إنه يعالج مرض التهاب الكبد، بفضل احتوائه على مادة الكركيومين التي تثبت وظائف الكبد وتعمل على حمايته من الأمراض، ويعمل على زيادة الإنزيمات التي تملك القدرة على تقليل السموم في الجسم، كما أنه من أقوى مضادات الأكسدة التي تعمل على علاج مرض التهاب الكبد الوبائي.

فوائد الكركم للأسنان

الكركم يستخدم بوصفه عشباً من الأعشاب العالمية المعروفة في مجالات العلاج المختلفة، حيث يستخدم في تبييض الأسنان بشكل طبيعي، ويقلل من مخاطر التهابات وآلام اللثة، ويعمل بوصفه غسولاً للفم يزيل البكتيريا والترسبات والالتهابات، ويحمى من سرطان الفم، ويعمل على تعقيم وتنظيف الفم، ولكن لا يجوز استخدامه بديلاً من العلاجات التجميلية أو الطبية للأسنان.

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