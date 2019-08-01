شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تناسب مرضى السكر من النوع 2.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يحتاج الأشخاص المصابون بمرض السكر من النوع الثانى إلى اتباع نظام غذائى مقيد، لكن يجب عليهم اتباع خطة للأكل الصحى تشمل الأطعمة التى تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية وكميات قليلة من الدهون والسعرات الحرارية.

تشير جمعية السكر الأمريكية " diabetes" أن أفضل الأطعمة للأشخاص المصابين بداء السكر من النوع الثانى يجب أن تشتمل على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، كما تعتبر منتجات الألبان الخالية من الدهون والفاصوليا واللحوم الخالية من الدسم مثل الدواجن والأسماك، مثالية أيضًا.



مرض السكر

وعلى الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض التخطيط، فإن الأشخاص المصابين بداء السكر من النوع 2 قادرون عمومًا على تناول الأطعمة نفسها التى يستمتع بها الآخرون، مع الاستمرار فى إدارة الكولسترول الصحى وضغط الدم ومستويات السكر فى الدم.

عند وضع خطة الوجبة اليومية ، من المهم مراعاة حجم ومستوى النشاط البدنى، تشمل خيارات الإفطار للشخص الذى يحتاج إلى ما بين 1200 و 1600 سعر حراري يوميًا تناول الفطائر الكاملة من القمح، و 3/4 كوب من التوت أو قطعة واحدة من الفاكهة و كوب من الزبادى غير الدهني.

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نظام غذائي لمرضى السكر النوع الثاني

من خيارات الغداء المناسبة لشخص لديه نفس المتطلبات هو الجبن والخبز والتفاح متوسط ​​الحجم مع ملعقتين كبيرتين من زبدة اللوز، بالنسبة للعشاء ، قد يشمل على قطعة من اللحم البقرى وسلطة جانبية مكونة من السبانخ و الجزر والطماطم والفلفل الحلو، و 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون .