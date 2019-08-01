شكرا لقرائتكم خبر عن متهملش علاجها.. مضاعفات تسببها الذئبة الحمراء على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذئبة الحمراء من أمراض المناعة الذاتية المنتشرة التى تسبب ألما شديدا فى المفاصل مع طفح جلدى والشعور بالتعب والإرهاق الشديد، وينصح المرضى دائما بالمتابعة الدورية مع الطبيب حتى تنتهى مرحلة العلاج ، فقد تؤثر الذئبة الحمراء على أعضاء الجسم وتسبب مضاعافات خطيرة.

وحسب ما ذكره موقع versusarthritis فأن الذئبة الحمراء لها تأثيرات على كامل الجسم حيث:

1: تؤثر الذئبة الحمراء على الشعر وتسبب التساقط والتلف الشديد وتؤثر على نمو الشعر.

2:تؤثر على ضغط الدم وتسبب الارتفاع الشديد به.

3:تؤثر ايضا على نخاع العظام مما تسبب فقر الدم وانخفاض فى عدد الصفائح الدموية.

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4:مرضى الذئبة الحمراء أكثر عرضا لخطر الاصابة بالجلطات الدموية فى الأوردة والشرايين.

5:تؤثر الذئبة الحمراء على صحة المرأة الحامل وتزيد من خطر الاصابة بالإجهاض .

6:اثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن الذئبة الحمراء تسبب الصداع النصفى وتزيد من الاصابة بالاكتئاب والقلق.

7: قد تسبب فقدان شديد فى الذاكرة والارتباك وقلة النشاط والحركة.

8:تؤثر الذئبة الحمراء على صحة القلب والرئتين وتسبب التهاب فى أنسجة بطانة القلب، وتسبب تضييق الأوعية الدموية.