بمناسبة أسبوعها العالمى.. 16 فائدة للرضاعة الطبيعية لصحتك وحماية طفلك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية والذى يبدأ من اليوم، الموافق 1 ويستمر حتى 7 أغسطس من كل عام، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالرضاعة الطبيعية، باعتبارها المصدر الوحيد للتغذية لطفلك لمدة 6 أشهر تقريبًا، ويمكن استمرارها طالما رغبت كل من الأم والطفل، فهى تهيئ نموا وتطورا صحيا لطفلك.

ويقدم موقع "Healthy Children "، أهم فوائد للرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والطفل على حد سواء ..تعرفى عليها.. أولا: الإرضاع من الثدي يفيد نظام المناعة لدى طفلك..

يوفر حليب الإنسان فعليًا جميع البروتينات، والسكر والدهون التي يحتاجها طفلك لتكون صحية، كما أنه يحتوي على العديد من المواد التي تفيد جهاز المناعة لدى طفلك، بما في ذلك الأجسام المضادة والعوامل المناعية والإنزيمات وخلايا الدم البيضاء. تحمي هذه المواد طفلك من مجموعة واسعة من الأمراض والالتهابات، ليس فقط أثناء الرضاعة الطبيعية، ولكن في بعض الحالات بعد فترة طويلة من الفطام.



الاسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية

على سبيل المثال، إذا أصبت بنزلة برد أثناء الرضاعة الطبيعية ، فمن المحتمل أن تنقل جراثيم البرد إلى طفلك، لكن الأجسام المضادة التي ينتجها جسمك لمحاربة هذا البرد، سوف تنتقل أيضًا عبر اللبن، ستساعد هذه الأجسام المضادة طفلك على قهر الجراثيم الباردة بسرعة وفعالية، وربما تجنب الإصابة بالبرد تمامًا.

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تساعد على افراز هرمونات مفيدة لصحتك

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تحمى الطفل من الامراض

ثانيا: يقلل هذا الدفاع ضد الأمراض بشكل كبير من احتمالات إصابة طفلك بالتهاب الأذن، أو القيء، أو الإسهال، أو الالتهاب الرئوي، أو التهابات المسالك البولية، أو أنواع معينة من التهاب السحايا الفقري، فالرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد والذين رضعوا رضاعة طبيعية حصريًا لمدة 6 أشهر على الأقل، على سبيل المثال، كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض بسبب عدوى الجهاز التنفسي السفلي، مثل الالتهاب الرئوي، مقارنة بنظرائهم الذين تم إطعامهم اللبن الصناعى.ثالثا:جميع البشر لديهم عدد كبير جدا من البكتيريا الموجودة عادة في الأمعاء، تخدم بعض البكتيريا وظائف طبيعية وصحية، وبعضها يمكن أن يسبب أمراضًا مثل الإسهال، حليب الإنسان يشجع نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء للطفل الذي يرضع، من خلال مواد تسمى البريبايوتك، والتي توجد في حليب الثدى، نظرًا لأن اللبن البشري يحفز نمو سلالات البكتيريا "الصديقة"، فإن البكتيريا الأخرى مثل" الايكولاى"، التي من المرجح أن تسبب المرض، تمنع من النمو والتكاثر والالتصاق ببطانة الأمعاء، لقد ثبت جيدًا أن الأطفال الذين يحصلون على اللبن الصناعى، لديهم معدلات أعلى بكثير من أمراض الإسهال التي قد تتطلب زيارات إلى الطبيب، أو في بعض الأحيان إلى المستشفى واعطائهم السوائل في الوريدرابعا :الرضاعة الطبيعية تقى من الحساسية..

يوصى بالرضاعة الطبيعية لعدة أسباب، فيما يتعلق بالوقاية من الحساسية، هناك بعض الدلائل على أن الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال المولودين لعائلات لديها تاريخ من الحساسية، مقارنةً بالأطفال الذين يتم إطعامهم بحليب صناعى، أو لبن فول الصويا. في هذه الأسر "المعرضة للخطر"، كان الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية بشكل عام أقل عرضة للإصابة بحساسية اللبن، والتهاب الجلد التأتبي (المعروف باسم الأكزيما)، والصفير في وقت مبكر من العمر، إذا تم إرضاعهم رضاعة طبيعية حصرية لمدة أربعة أشهر على الأقل، من المفترض أن المكونات المناعية في حليب الأم توفر الحماية ضد أمراض الحساسية هذه، لذلك فالرضاعة الطبيعية الحصرية من الثدي، يوصى به باعتباره التغذية المفضلة لجميع الرضع.

خامسا: يخفض فرص اصابة الاطفال بسرطان الدم.

قد يفسر نقل الأجسام المضادة للبن البشري وغيره من المواد المناعية أيضًا سبب انخفاض احتمال إصابة الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية لأكثر من 6 أشهر بسرطان الدم الحاد، في الأورام اللمفاوية في الأطفال، مقارنة بأولئك الذين يتلقون الرضاعة الصناعية، بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الدراسات انخفاضًا بنسبة 36 %.



مرض السكر

سادسا: تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية، هم أقل عرضة للإصابة بالسمنة في سن المراهقة والبلوغ.

كما أنها أقل عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

فوائد الرضاعة الطبيعية للأم، الرضاعة الطبيعية هي هدية رائعة لك: 1. افراز الهرمونات المفيدة..

تشعر العديد من الأمهات بالرضا، والفرح، من المشاركة الجسدية والعاطفية التي يواجهنها مع أطفالهن أثناء الرضاعة، يتم زيادة هذه المشاعر من خلال إطلاق الهرمونات، مثل:

البرولاكتين: ينتج إحساسًا سلميًا ومغذيًا يتيح لك الاسترخاء والتركيز على طفلك.

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الأوكسيتوسين: يعزز الإحساس القوي بالحب والتعلق بينكما.

2. الأمهات اللاتى يرضعن رضاعة طبيعية يتعافين من الولادة بسرعة وسهولة.

يعمل هرمون الأوكسيتوسين، الذي تم إطلاقه أثناء الرضاعة الطبيعية، على إعادة الرحم إلى حجمه المعتاد بسرعة أكبر، ويمكن أن يقلل من نزيف ما بعد الولادة.

3.خفض خطر الاصابة بسرطان الثدى والمبيض..

تشير الدراسات، إلى أن النساء اللائي تعرضن للرضاعة الطبيعية خفّضوا معدلات الإصابة بسرطان الثدي والمبيض في وقت لاحق من العمر.

4.يقلل من خطر الاصابة بسكر النوع الثانى ..

وجدت بعض الدراسات، أن الرضاعة الطبيعية قد تقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

5. تقى من التهاب المفاصل الروماتويدي.. 6. تحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية..

بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول في الدم.

7. الرضاعة الطبيعية الحصرية تؤخر عودة فترة الحيض للأم..

والتي يمكن أن تساعد في إطالة الفترة بين الحمل، "يمكن أن توفر الرضاعة الطبيعية الحصرية شكلاً طبيعياً من وسائل منع الحمل "..

8.الحليب البشري هو أقل تكلفة عن اللبن الصناعى 9. وضع طفلك على ثديك ليلا، أبسط وأسرع بكثير من الاستيقاظ

بدلا من تحضير زجاجة حليب صناعي..

10. من الرائع أيضًا أن تكون قادرًا على أخذ الطفل والخروج، سواء داخل المدينة، أو في رحلات طويلة..

دون الحاجة إلى حمل حقيبة مليئة بمعدات التغذية.