شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تحذر: طلاء الأظافر يعرضك لخطر الإصابة بفيروس B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية، من استخدام طلاء الأظافر "المانيكير"، المستخدم من سيدة لأخرى فى الكوافير، لأنه ينقل العدوى بالفيروسات الكبدية، مضيفة أن طلاء الأظافر يستخدم فى تجميل الأظافر الأظافر، وقد يحمل خطر الإصابة بالتهاب الكبد، موضحة أنه يمكن أن يستمر فيروس" B"، في طلاء الأظافر، ويصيبك بالعدوى فى الجلد المتشقق.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، أن التهاب الكبد B هو عدوى فيروسية تصيب الكبد، ويمكن أن تتسبب في أمراض حادة ومزمنة على حد سواء.



منظمة الصحة العالمية تحذر من ظلاء الاظافر

أكثر طرق انتقال الفيروس شيوعاً تكون من الأم إلى الطفل أثناء الولادة، والوضع، فضلاً عن انتقاله من خلال ملامسة دم الشخص المصاب أو سوائل جسمه الأخرى.وأشارت تقديرات المنظمة في عام 2015 إلى أن 257 مليون شخص متعايشين مع التهاب الكبد B المزمن.

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وأضافت المنظمة، التهاب الكبد B تسبب في عام 2015 بنحو 887 ألف حالة وفاة، نجم معظمها عن تليف وسرطان الكبد ، ففي عام 2017 أصيب 1.1مليون شخص بحالات عدوى جديدة.

وقالت المنظمة ،أنه يمكن الوقاية من التهاب الكبد B بتلقي التطعيم الآمن والفعال المتاح حالي ،مشيرة إلى ان التهاب الكبد B هو عدوى كبدية، يمكن أن تهدد حياة المصاب بها، وهي ناجمة عن فيروس هذا الالتهاب، ويشكل هذا الالتهاب مشكلة صحية عالمية بارزة، ويمكن أن يسبب عدوى مزمنة وأن يعرض الناس لخطر الوفاة بشدة بسبب تليف الكبد وسرطان الكبد.

وأضافت يتوافر تطعيم آمن مضاد لالتهاب الكبد B، وهذا اللقاح ناجع بنسبة 98 إلى 100% في الوقاية من العدوى بهذا الالتهاب ، وتمنع الوقاية من عدوى التهاب الكبد B دون الإصابة بمضاعفات المرض، ومن بينها الإصابة بأمراض مزمنة وسرطان الكبد.