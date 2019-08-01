تمدد الجلد أثناء الحمل.. الحل في الماء والزيوت المرطبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علامات تمدد الجلد أو ما يعرف بـ"استرتش مارك" مشكلة تؤرق كثيرات، خاصة في فترة الحمل؛ نظرا لصعوبة التخلص منها، وتظهر على شكل خطوط على سطح الجلد بألوان مختلفة، تزيد مساحتها مع تمدد حجم البطن.

قالت الدكتورة رانيا فهمي، اختصاصية النساء والتوليد في مصر، إن علامات تمدد الجلد تظهر نتيجة الزيادة المفاجئة لوزن الجسم وحجم البطن أثناء فترة الحمل، وكذلك يمزق الشد الذي يحدث للجلد مع زيادة الوزن وحجم البطن الروابط بين طبقات الجلد، فضلا عن هرمونات الحمل التي تعمل على ارتخاء أنسجة الجلد.

وأضافت فهمي لـ"العين الإخبارية": "الماء المحبوس تحت الجلد نتيجة هرمونات الحمل أيضا يساعد على ارتخاء الجلد وتمزق أربطته"، موضحة أن علامات التمدد تظهر في البداية باللون الوردي ثم البني أو الأزرق وتتحول في النهاية إلى اللون الأبيض.

وتحدثت اختصاصية النساء والتوليد عن طرق الوقاية من حدوث علامات تمدد الجلد وعلاجها، موضحة أن أولها شرب الماء من 2-3 لتر تقريبا يومياً، إذ تساعد السوائل على نضارة الجلد وليونة أربطته.

وأضافت: "ثانيا وضع زيوت مرطبة على الجلد مثل: اللوز، الصبار، الزيتون وغيرها، ثالثا تناول فيتامينات كاف، إي، الزنك، وأوميجا 3، سواء في الطعام أو فيتامينات، إذ تساعد على تقوية الجلد"، مشيرة إلى أن حال تحول لون العلامات إلى الأبيض يمكن التدخل بالليزر أو حقن البلازما في أماكن التمدد تحت الجلد.