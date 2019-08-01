5 نصائح مفيدة للتخلص من حروق الشمس في الصيف

يعتبر فصل الصيف موسماً سياحياً مهماً، يستغله الكثيرون للقيام بنشاطات ترفيهية، مثل اللعب على الشاطئ وأخذ حمّامات شمسية تحت أشعة الشمس الدافئة.

غير أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة دون اتخاذ الإجراءات الواقية قد يؤدي إلى مشاكل صحية أهمها الإصابة بحروق الشمس.

فيما يلي 5 طرق بسيطة للتغلب على حروق الشمس، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية:

1- الابتعاد عن الشمس

بمجرد رؤية احمرار على أي مكان من جسمك، حاول التوجه إلى الظل، وإن لم يتلاشى الاحمرار في اليوم التالي، تجنب التعرض للشمس حتى يزول الاحمرار لكي تتفادى المزيد من الأضرار.

2- تناول مسكنات الألم

يمكن أن تساعد بعض المسكنات الشائعة في تخفيف الانزعاج والالتهابات الناتجة عن حروق الشمس. ويعتبر مسكن الإيبوبروفين من أفضل المسكنات التي تعالج حروق الشمس.

Advertisements

3- تبريد المنطقة

يمكن وضع ضمادات باردة على المنطقة المصابة، أو أخذ حمام بارد لتخفيف آثار حروق الشمس إلى درجة كبيرة.

3- الحفاظ على رطوبة الجسم

حروق الشمس غالباً ما تؤدي إلى فقدان السوائل عبر الجلد، لذا تأكد من شرب الكثير من السوائل للحفاظ على مستويات الماء مرتفعة في جسمك.

5- ارتداء ملابس فضفاضة

من المرجح أن يتسبب احتكاك الملابس مع حروق الشمس بالمزيد من الألم والانتفاخ، لذا يُنصح بارتداء ملابس فضفاضة للحؤول دون حدوث أي احتكاك.

قد يهمك أيضاً :