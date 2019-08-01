شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يحذرون من مخاطر "الرياضة العشوائية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أطباء ومختصون من الممارسة العشوائية للرياضة، خصوصاً للذين يعانون أمراض "السكرى، والضغط، وارتفاع معدلات الكوليسترول فى الدم" أو المدخنين، مؤكدين أن الرياضة العشوائية قد تهدد حياتهم، فيما أكدت هيئة الصحة فى دبى استقبال حالات تعرضت لجلطات قلبية أثناء ممارسة الرياضة، ثبت أن لديهم عوامل خطورة وأعراضاً سابقة تجاهلوها.

ووفقا لما نقله موقع "الإمارات اليوم"، قال الدكتور فهد باصليب استشارى أمراض القلب والقسطرة المدير التنفيذى لمستشفى راشد فى دبى، إن المستشفى يستقبل مرضى أصيبوا بجلطات أثناء ممارسة الرياضة، مؤكداً أن جميعهم ثبت أن لديهم أسباباً للجلطات، وعوامل خطورة كانت سبب إصابتهم، تنوعت بين أمراض مزمنة مثل السكرى والضغط، إضافة إلى ارتفاع معدلات الكوليسترول فى الدم والتدخين، كذلك العمر والتاريخ العائلى للمريض.

وشدد، على ضرورة إتباع هذه الفئة نظاماً رياضياً تحت إشراف طبى، يناسب حالتهم الصحية، مشيراً إلى أن بعض المرضى لديهم انسدادات جزئية فى الشرايين، وفى حال ممارسة الرياضة بعشوائية مع ارتفاع الكوليسترول أو أحد الأمراض المزمنة، يصعب إمداد القلب بكميات الدم اللازمة، ومن ثم يتعرض المريض لجلطات تؤدى به إلى قسم الطوارئ.

ولفت إلى أن هؤلاء المرضى الذين يصابون بالجلطات أثناء ممارسة الرياضة عادة ما يمرون بأعراض سابقة، تنذرهم باقتراب الجلطات، وتجاهلها وعدم إتباع الإجراءات الطبية اللازمة فى حينها يعرضهم للخطر.

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من جهته، أفاد أخصائى طب المجتمع، الدكتور سيف درويش، بأن على كل إنسان إجراء فحوص طبية دورية شاملة، للتأكد من سلامته الصحية، وقدرته على ممارسة الرياضة دون أية مخاطر أو مضاعفات صحية قد تهدد حياته، مشيراً إلى أن النشاط البدنى وطبيعة المناخ يؤثران فى قدرة الإنسان على ممارسة الرياضة.

وحذر الأشخاص ذوى عوامل الخطورة من استخدام المنشطات أو الهرمونات، كونها تؤثر على عضلة القلب، وتسبب الجلطات، مؤكداً ضرورة تناول الأغذية الصحية.

وطالبت أخصائية أمراض القلب فى مستشفى الإمارات التخصصي، الدكتورة منى محمد، بضرورة فحص جهد القلب قبل ممارسة الرياضة، خصوصاً للذين يعانون أمراض مثل الضغط والسكري، وذلك لتحديد النشاط الرياضى الأنسب، بما لا يسبب أية مضاعفات صحية عليهم.

ولفتت إلى أن نمط الحياة غير الصحي، إضافة إلى أمراض مزمنة ساكنة، وتجاهل الأعراض المرضية، وراء تعرض أشخاص للإصابة بجلطات قلبية أثناء ممارسة الرياضة، أو التعرض لجهد بدنى يفوق طاقة القلب على التحمل، مؤكدة ضرورة إتباع برامج رياضية تحت إشراف الطبيب المختص، لتجنب السكتات القلبية أو الموت المفاجئ.

وكانت صحف محلية نشرت أخيراً تعرض "عربى" لجلطة قلبية مفاجئة، أثناء ممارسة الرياضة فى حديقة الخوانيج فى دبى، استمرت عملية إنعاش القلب نحو 75 دقيقة، من خلال فريق إسعاف دبي، وفريق طبى متخصص فى مستشفى برايم.