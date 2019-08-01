شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب ريحته.. مخاطر قد تصيبك من شم رائحة البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحب بعض الأشخاص استنشاق بعض الروائح الغريبة، منها رائحة الكبريت أو البويات وأيضاً البنزين، لكن هل يصل الأمر إلى الإدمان، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير شم واستنشاق البنزين على صحتك، وفقاً لموقع Medical news today.



البنزين

أضرار شم البنزين على الصحة

البنزين سائل شديد الاشتعال، ويكون البنزين عادة عديم اللون أو بنى شاحب أو وردى.

يحتوى البنزين على نحو 150 مادة كيميائية مختلفة، لكنه يشتمل فى المقام الأول على مركبات تسمى الهيدروكربونات، والتى تشمل الألكينات والبنزين والتولوين والزيلين.

عندما تدخل حتى كميات صغيرة من الهيدروكربونات فى مجرى الدم، فإن هذا يمكن أن يقلل من عمل الجهاز العصبى المركزى (CNS) ويسبب تلف الأعضاء.

البنزين ليس ساماً فقط عندما يتناوله الناس، لكن يمكن أن يسبب أيضًا تلفًا للجلد والعينين والرئتين عندما يتلامس الشخص مع سائل البنزين أو الأبخرة الناتجة عن استنشاقه.

والبنزين المحروق ينتج عنه عدة مواد كيميائية ضارة، واحدة منها هى أول أكسيد الكربون، وأول أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون عديم الرائحة يمكن أن يكون قاتلاً عندما يستنشقه الناس بتركيزات عالية أو لفترة طويلة.

الاتصال المحدود بالبنزين غير ضار، لكن يمكن أن يسبب التعرض لأبخرة البنزين أو البنزين بكميات كبيرة أو على مدى فترة طويلة مضاعفات صحية خطيرة تصل إلى التسمم والموت.

عند استنشاق البنزين فإنه يؤثر على الجهاز العصبى المركزى والدماغ، حيث تنتقل الأبخرة خلال أقل من دقيقة واحدة ولا يستغرق التأثير أكثر من 5 دقائق، هذا يؤدى إلى تباطؤ ردود الفعل من الدماغ، وهذا يمكن أن يكون خطرا إذا كان الشخص يقود سيارة، ويمكن لآثار استنشاق الوقود أن تستمر لمدة ساعة، وبعض الأشخاص يموتون بسبب رائحة البنزين، بسبب نقص الأكسجين الذى يصل إلى المخ.

يمكن أن يقلل التعرض للبنزين من عمل الجهاز العصبى المركزى وتلف الأعضاء، تعتمد أعراض التسمم بالبنزين على عدة عوامل، مثل:

- إذا كان الشخص قد لامس أو ابتلع أو استنشق البنزين.

- كمية البنزين التى تم استنشاقها.

- طول مدة التعرض للبنزين.

- سن الشخص ووزنه وجنسه.

Advertisements

أعراض استنشاق البنزين

قد يؤدى استنشاق أبخرة البنزين إلى تهيج أنسجة الرئة الحساسة، ويمكن لعدد من المواد الكيميائية دخول مجرى الدم.

بمجرد دخول مجرى الدم ، قد تجعل بعض هذه المواد الكيميائية من الصعب على الجسم نقل الأكسجين حول أنسجة الجسم، ما يتسبب فى موت الأنسجة السليمة.

تشمل الأعراض التى تحدث عادة بعد التعرض لبخار البنزين:

- الدوخة أو الدوار

- الصداع.

- احمرار الوجه.

- السعال أو الصفير.

- عدم وضوح الرؤية.

- ضعف.

- صعوبة فى التنفس.

- التشنجات.

- غيبوبة.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- فشل القلب.