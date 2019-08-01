شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستهلك 7 آلاف لتر يومياً من حليب الإبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبلغ قيمة سوق منتجات حليب النوق فى دولة الإمارات نحو 50 مليون درهم سنوياً، (الدرهم الإماراتى يساوى، 4.50 جنيه مصرى)، ويتراوح الاستهلاك بين ستة وسبعة آلاف لتر يومياً، بحسب صحيفة "الرؤية الإماراتية".

وقال نائب المدير العام ومدير تطوير الأعمال فى مجمع كاميليشيس الإماراتى، مطشر البدري، إن الإقبال على حليب النوق ومنتجاته فى الدولة ما زال ضعيفاً، نظراً لعدم دراية الناس بأهميته وارتفاع السعر نسبياً، مضيفاً أن سعر اللتر يصل إلى 15 درهماً فى السوق المحلي، مبرراً ارتفاع السعر بالرسوم، حيث تمثل رسوم منافذ البيع نحو 15 فى المئة من السعر، فضلاً عن الرسوم الحكومية.

واستبعد البدرى زيادة الأسعار فى ظل المنافسة القوية داخل السوق الذى يشهد نوعاً من الإغراق، وطالب بإعفاء المواد الخام من الرسوم وضريبة القيمة المضافة لتخفيض التكلفة التشغيلية وتمكين المنتج الوطنى من المنافسة محلياً ودخول الأسواق الخارجية.

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وأشار إلى التوسع فى التصدير بدعم من وزارتى البيئة والتغير المناخى والاقتصاد وبلدية دبى من خلال الحصول على أذونات التصدير، لافتاً إلى أن المجمع يعمل على دخول السوق السعودى الذى يعد من أكبر الأسواق فى المنطقة، بعد تجاوز عدد من المعوقات.

وقال البدرى إن كاميليشيس تسجل نمواً سنوياً بين عشرة و15 فى المئة، وتصل حصتها من السوق المحلى لنحو 75 فى المئة، مشيراً إلى أن المجمع يقوم بتوسعات لزيادة القدرة الإنتاجية.

ولفت إلى قرب تدشين الشركة لمحطة الطاقة الشمسية التى ستوفر الطاقة للمزرعة والمصنع، حيث تصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 3.7 ميغاواط.