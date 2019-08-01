ما هي المشيمة الأمامية؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 01:34 مساءً - يشخص العديد من الأطباء حالة تعاني منها الكثير من الحوامل تعرف بـ المشيمة الأمامية. ما هي المشيمة؟ وأين موضعها في رحم الحامل؟ أسئلة تجيب عنها لموقع «الخليج 365» الدكتورة «هند محمد سلمي» استشاري النساء والتوليد.
مفهوم المشيمة
المشيمة هي عضو مؤقت يتطور ويبقى داخل رحم المرأة فقط أثناء الحمل، تكون على شكل قرص إلى حد ما وتؤدي وظائف حيوية لنمو وتطور الجنين بشكل صحيح حتى الولادة.
توضح الدكتورة «سلمي»، أنه من خلال المشيمة يتم توصيل العناصر الغذائية الضرورية والأوكسجين من جسم الأم إلى الجنين داخل الرحم. إلى جانب ذلك، تسهل المشيمة أيضاً التخلص من الفضلات التي ينتجها الجنين، كل هذا من خلال مجرى دم الأم.
موضع المشيمة
الكثير من الحوامل لا يعرفن أن المشيمة التي تخرج من جسم الحامل خلال الولادة تتحرك في مواقع مختلفة داخل الرحم، إذْ يمكن أن تلتصق في أي مكان على جدار الرحم.
وأشارت الدكتورة إلى الأماكن الأكثر شيوعاً للمشيمة، وهي أعلى الرحم أو جانبه. يمكن أن ترتبط أيضاً بالجزء الخلفي من الرحم، بالقرب من العمود الفقري للأم، والمعروفة باسم الوضع الخلفي، غير أن الوضع الشائع نسبياً هو الوضع الأمامي، حيث ترتبط بالجزء الأمامي من الرحم.
ويمكن تحديد موضع المشيمة من خلال الموجات فوق الصوتية التي يجريها طبيبك في الأسبوع الثامن عشر إلى الأسبوع الواحد والعشرين من الحمل.
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