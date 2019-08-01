١٦٣ عملية قلب لحجاج بيت الله الحرام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة أكثر من ١٦٣ عملية منها 160 عملية قسطرة قلب و3 عمليات قلب مفتوح لحجاج بيت الله الحرام منذ مطلع شهر ذي القعدة حتى الآن.

وأوضحت الإدارة التنفيذية المشاركة لصحة القلب أن مركز القلب رفع طاقته الاستيعابية الآلية والبشرية لخدمة المرضى من ضيوف الرحمن؛ حيث يتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح.

يأتي ذلك إضافة إلى العديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

وتتم تلك الإجراءات العلاجية ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الطاقات والإمكانيات التخصصية على مدار الساعة، لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى، من خلال منظومة علاجية متقدمة وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.