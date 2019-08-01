شكرا لقرائتكم خبر عن الإشعاعات الصادرة عن أبراج المحمول تزيد خطر مشاكل الفم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الأطباء في مستشفى «سافيثا» للأسنان بالهند من أن الإشعاع الناتج عن أبراج الهواتف المحمولة قد يكون سببا في زيادة مشاكل الفم لدى الأشخاص .

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وقالت الدكتورة براتيبا رامانى، أستاذ ورئيس قسم أمراض الفم والوجه والفكين بالمستشفى «إن البيئة تلعب دورا هاما في صحة الفم والأسنان، وحتى الإشعاع الصادر من أبراج الهواتف المحمولة يمكن أن يكون سببا في مشاكل الفم..

وأشارت راماني إلى أنه كجزء من البحث الذي يجري حاليًا في بعض المناطق القريبة من كليتنا في شيناي، أخذنا مسحات الفم لنحو 250 شخصًا يعيشون بالقرب من أبراج تقوية الهواتف المحمولة.. ثم تم بحث مسحات الفم عن وجود نوى صغيرة، مما يشير إلى تطوير أكثر في الخلية.. وأوضح أنه تم العثور على نواه صغيرة في نحو 10% من العينات المأخوذة من الفم».

وقال راكيش ومار شاراما، نائب رئيس معهد «سافيثا» للعلوم الطبية التابع للمستشفى: إن وجود النواه الصغيرة يشير إلى وجود خلل ما في الخلية ويزيد من خطر حدوث اضطرابات الفم، مشددا على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث للوقوف على المزيد مخاطر التعرض لإشعاعات أبراج الهاتف المحمول.