شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: ارتفاع ضغط الدم أكثر خطورة على الفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة طبية جديدة أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب فى خسائر أكبر بكثير للفقراء مقارنة بالأمريكيين الأثرياء.

وأظهرت البيانات المستقاة من التجربة السريرية، التى صممت لعلاج ارتفاع ضغط الدم، أن الفقراء هم أكثر عرضة للتحكم فى ضغط الدم لديهم على مدار ست سنوات، كانوا أكثر عرضة للموت، ويموتون من أمراض القلب خلال فترة الدراسة.

وقالت الباحثة إيريكا سباتز" الأستاذ فى كلية الطب جامعة "ييل" بالولايات المتحدة، "نحن نعلم أن هناك تباينات عنصرية في هذا البلد، وأظهرت الأبحاث الأخرى التى أجرتها مجموعتنا أنها تزداد سوءًا".

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وأوضحت أنه فى تجربة سريرية تحتوى على بروتوكولات موحدة يتوقع المرء النتائج نفسها فى جميع الفئات، "لكن هذا لم يكن كذلك، كانت هناك اختلافات نظامية حسب المنطقة الاجتماعية والاقتصادية"، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون فى فقر قد يعانون من المزيد من الضغوطات أو سلوكيات نمط الحياة غير الصحية التي يمكن أن تزيد من ضغط الدم وتصد آثار الأدوية.



ارتفاع ضغط الدم

وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء المشاركين كانوا أقل عرضة لحضور جميع زيارات الدراسة، لذلك قد تكون هناك فرصة أقل لضبط الدواء أو الترويج لاستراتيجيات الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى".

كشف الباحثون النقاب عن أن الأشخاص الذين يعيشون فى المناطق الفقيرة كانوا أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 25 % للوفاة، و 25 % أكثر من خطر التعرض للإصابة بالمرض بسبب الوفاة بسبب قصور القلب مقارنة بأولئك في المناطق الأكثر ثراءً، وقد أظهرت النتائج أن لدى الفقراء أيضا احتمالات أعلى بنسبة 86 % من الإصابة بأمراض الكلى الطرفية وكان احتمال إصابتهم بعمليات فتح الأوعية الدموية المحظورة أقل بنسبة 30 % بعد نوبة قلبية أو ألم شديد في الصدر.