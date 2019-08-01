شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: علاج الصدفية قد يعالج التهاب الشريان التاجى المسبب للنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن الأدوية البيولوجية المضادة للالتهابات التى تعالج مرض الصدفية قد تساعد أيضًا فى الحد من التهاب الشريان التاجى ومنع الأزمات القلبية على المدى الطويل.

وقد تساعد هذه العلاجات أيضًا الأشخاص المصابين بالذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدى وغيره من الأمراض الالتهابية المزمنة التى تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا للأبحاث التى نشرت فى عدد أغسطس من مجلة "جاما لأمراض القلب".

وتوصل الباحثون فى كلية الطب جامعة "واشنطن" إلى هذه النتيجة باستخدام علامة بيولوجية جديدة للتصوير- مؤشر التوهين بالدهون المحيطة بالأوعية الدموية، واكتشفت التهاب الشريان التاجى، ما يقلل من الأنسجة الدهنية، والمعروفة باسم الدهون حول الأوعية الدموية ، حول الشرايين.

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علاج الصدفية

وقال نيهال ميهتا الباحث فى المعهد القومي للقلب والرئة والدم والمؤلف الرئيسي للدراسة في بيان صحفي "الالتهاب التاجي يقدم أدلة مهمة حول خطر الإصابة بأمراض الشرايين القلبية"، "النتائج التى توصلنا إليها تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تظهر أن علاج الأمراض الالتهابية الكامنة قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

بالنسبة للدراسة الحالية، فحص الباحثون 134 شخصًا يعانون من الصدفية المتوسطة إلى الشديدة مع الحد الأدنى من مخاطر القلب والأوعية الدموية، لم يتلق أى من المرضى علاجًا بيولوجيًا لمدة ثلاثة أشهر قبل الدراسة، وخضعوا جميعًا لفحص الأشعة المقطعية في بداية ونهاية الدراسة، ولاحظ الباحثون أن العلاج البيولوجى يقلل بشكل كبير من التهاب الشريان التاجي لدى المرضى، حتى أولئك الذين لديهم تراكم لويحات الشريان التاجى.

ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة، يعانى ما بين 3 إلى 5% فى الولايات المتحدة من مرض الصدفية، حيث يمكن أن تؤدى هذه الحالة إلى التهاب فى الجسم وزيادة احتمال الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والسكر، وعادة ما يحدث الالتهاب كدفاع ضد المرض أو العدوى، ولكن عندما يتسرب البروتين الدهني منخفض الكثافة إلى الشرايين، يمكن أن يخرج الالتهاب عن السيطرة.