طرق بسيطة لتصغير الخصر

عدد كبير من النساء يعانين من تراكم الدهون في منطقة الخصر خصيصا. من المؤكد ان التخلص من دهون الخصر ومنطقة أسفل البطن يمثل تحديا، ولكن مع الخطة الصحيحة يمكن تصغير الخصر وتحسين القوام.

1- فهم الجسم

هذه هي الخطوة الأكثر أهمية، فهم نوع الجسم، بعض الأشخاص . إذا كنت يكتسبون وزناً بسرعة ويصعب عليهم إنقاص الوزن بالسرعة نفسها، هنا معدل حرق الجسم للدهون بطيئا. أما إذا كانت زيادة الوزن وفقدانه أمرا سهلا فهنا معدل الحرق متوازن.

حسب نوع الجسم ، قد تحتاج السيدة إلى وقت أقل أو أكثر للحصول على خصرأصغر.



2- تغيير النظام الغذائي

زيادة استهلاك الفاكهة والخضروات يخفف الوزن، وخاصة دهون الخصر. فهي غنية بالمواد المضادة للأكسدة والألياف الغذائية والمعادن ومنخفضة السعرات الحرارية (باستثناء الفواكه والخضراوات والعصائر المرتفعة في السكر مثل التمر). هذا يجعل الفواكه والخضروات مثالية لفقدان الوزن.

أيضا ، استهلاك المكسرات والبذور والأعشاب والحبوب الكاملة والبروتين قليل الدسم والدهون الصحية يساعد بشكل مباشر على تصغير الخصر.

يُنصح باستهلاك ثلاث حصص من الخضار في اليوم الواحد. كذلك، تناول حصتين على الأقل الفواكه المختلفة يوميًا. وأخيراً لا مانع من وجبة خفيفة على الفستق أو اللوز.



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3- شرب الماء الكافي

شيء مهم آخر يجب القيام به لفقدان الوزن وتفتيت دهون الخصر هو شرب كميات كافية من الماء. ينصح بشرب 2-3 لتر. يجب زيادة هذه الكمية في حالة التمرين والتعرق الزائد.

تساعد المحافظة على الرطوبة في منع الجسم من الخلط بين العطش والجوع، هذا يحد من الميل إلى تناول وجبة دسمة، يساعد الماء أيضًا في التخلص من السموم.

4- ممارسة الرياضة بشكل صحيح

لحرق السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم وكذلك السعرات المخزنة ، يجب ممارسة الرياضة. لكن في حال تراكم الدهون في منطقة الخصر، يفضل اختيار الرياضة المناسبة.

بصرف النظر عن العمل على كامل جسمك ، من المهم التركيز على الجزء العلوي من الجسم، مثل التمارين التي تستهدف الظهر العلوي والكتفين والصدر. التركيز على هذه العضلات سيساعد في بناء كتلة العضلات الهزيلة ويجعل الجسم يبدو متناغماً أكثر، بما في ذلك الخصر الصغير.

5- ارتداء خصر أصغر

هناك عدة طرق لتطبيق هذه النصيحة، أولها ارتداء المشدات بشرط شفط البطن طيلة الوقت، لأن العكس يتسبب في ترهل الخصر بدلاً من تصغيره.

يفضل اعتماد الأزياء المزود بخصر مرتفع وصغير لأنه يحث السيدة على شد خصرها للداخل وهو ما ينعكس على قوة العضلات في وقت لاحق.