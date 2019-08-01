شكرا لقرائتكم خبر عن "أرض عملاقة" في الفضاء قد تصلح للسكن والان مع التفاصيل

اكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" كوكبين جديدين يدوران حول نجم قريب في "كوكبة الشجاع"، وهي كوكبة تظهر في سماء النصفين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية.

وذكر موقع "بزنس إنسايدر" أن القمر الصناعي "TESS" (ماسح الكواكب) هو ما اكتشف الكوكبين، موضحا أن علماء الفلك عندما راقبوا الكوكبين اكتشفوا أن أحدهما قد يحتوي على ماء سائل تحت ظروف معينة، ويبعد 31 سنة ضوئية عن الأرض، وأطلقوا عليه اسم "GJ 357 d".

وأطلق علماء الفلك لقب "الأرض العملاقة" على كوكب "GJ 357 d" الذي تبلغ كتلته ما لا يقل عن 6.1 أضعاف كتلة الأرض، ويدور حول نجمه الصغير كل 55.7 يوم.

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ويقع "GJ 357 d" في "المنطقة الصالحة للسكن" الخاصة بنجمه، وهي المسافة التي يمكن أن يتمتع بها الكوكب بدرجة حرارة سطح مناسبة لتواجد الماء السائل.

قالت ديانا كوساكوفسكي، عضو في الفريق الذي اكتشف الكوكب: "يقع GJ 357 d داخل الحافة الخارجية للمنطقة الصالحة لنجمه، ويحصل على القدر نفسه من الطاقة النجمية كما يفعل المريخ مع الشمس".

"TESS" أقوى تلسكوب لصيد الكواكب في ناسا، وعثر حتى الآن على أكثر من 850 كوكبة جديدة محتملة، والخطوة التالية هي أن تفحص التلسكوبات الأرضية النجوم التي قد تدور حولها هذه الكواكب، وتكشف ما إذا كانت الكواكب تتعرض لقوة جذب.